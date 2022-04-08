Прикордонники прокоментували фейковий приїзд Моргенштерна в Україну

Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко прокоментував заяву російського співака Моргенштерна про те, що він знаходиться на території України. За словами репера Алішера Валєєва, він з дружиною знаходиться на українській території.

"Я не радив би сприймати слова і відео окремих фігур, вони говорять про перебування в Україні як доконаний факт, що вони знаходяться на території України", - сказав він.

Представник ДПСУ додав, що не може підтвердити або спростувати факт перебування "Моргенштерна" в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.

У той самий час він підкреслив, що прикордонники діють в межах наданих їм повноважень при пропуску громадян через державний кордон. За даними джерела наших журналістів, Валєєв не перетинав кордон України.

Нагадаємо, в червні 2021 у Києві, Харкові та Запоріжжі мали відбутися концерти Моргенштерна, але 21 квітня в прямому ефірі він сказав, що йому страшно їхати в Україну.