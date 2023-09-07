Прикордонники підняли прапор України у звільнених селищах Харківщини – МВС

17:09 07 вересня Київ, Україна

Прикордонники підняли національний прапор над селищами Строївка та Тополя на Харківщині, як повідомили представники Міністерства внутрішніх справ України 7 вересня.



Згідно з офіційною заявою відомства, бійці Сталевого Кордону Гвардії наступу встановили український прапор у зазначених населених пунктах, розташованих на кордоні з росією, у так званій сірій зоні.



Зазначається, що після звільнення Харківської області від окупації вхід на цю територію залишався небезпечним через замінування. Проте прикордонники змогли прокласти безпечний шлях та підняти Державний прапор України.