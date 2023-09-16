Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 18 уклоністів

13:01 16 вересня Київ, Україна

Скільки б не ловили ухилістів при спробі не законно покинути Україну, безглузді спроби зробити те саме не припиняються. За повідомленням Державної прикордонної служби, прикордонники Білгород-Дністровського загону Одеської області затримали 18 ухилістів, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою.

У повідомленні від 16 вересня зазначено, що мешканці Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей виклали по $5000, щоб уникнути призову на військову службу. Інтернетом вони зв'язалися з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити і вказували маршрути руху.

"Особливість подорожі полягала в тому, що "туристи" не усвідомлювали небезпеку їхнього маршруту.. До місця збирання їх довозили у причепах із зерном, деякі чекали вказівок, перебуваючи у лісосмугах по кілька діб", - наголошується в повідомленні.

Щодо ухилістів склали адмінпротоколи про незаконне перетинання або спробу незаконного перетину державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП). Їх направили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше повідомлялося, що з початку війни зафіксовано понад 20 тисяч ухилістів. Найбільше випадків незаконно виїхати з України фіксується при спробі перетнути кордон у зеленій ділянці, тобто за межами пунктів пропуску.

Викрито екс-диякона УПЦ МП, який видавав ухилістів за "місіонерів".