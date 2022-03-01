Погода в Україні сьогодні тепла, але дощова

08:32 07 жовтень Київ, Україна

Сьогодні, 7 жовтня, український гідрометцентр прогнозує теплу, але в основному дощову погоду.

У Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях будуть рясні дощі, місцями з грозами.

У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях помірні дощі.

На заході місцями невеликий дощ, на решті території України без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

У південних, східних і центральних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.



У західних та північних областях вдень обіцяють від 18 до 20 градусів тепла.

На півдні, сході та в центрі буде ще тепліше - до +22. Вночі температура повітря опуститься до + 11-16 градусів.





У Києві в середу синоптики обіцяють дощову погоду. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-19 градусів вище нуля. Температура вночі опуститься до + 13-15.