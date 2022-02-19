Погода в Україні 29 вересня погіршиться, чекаємо дощі та сильний вітер

08:59 29 вересень Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру у вівторок, 29 вересня, в Україні буде прохолодно. У західних, центральних і південних областях прогнозують грози.



Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.



Температура повітря вдень у західних регіонах складе +16-19 градусів. У центрі України +17-21 градус. На сході та півночі +18-21 градус. На півдні буде тепліше: стовпчики термометрів покажуть +22-27 градусів.



Температура вночі +10-12 градусів на заході, півночі, сході та в центральних регіонах, 14-16 вище нуля на півдні.

У Києві у вівторок прогнозують вдень дощ. Температура вночі 10-12 градусів тепла, вдень 19-21 градус.