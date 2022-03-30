Погода сьогодні: повітря прогріється до +32 °С, велика ймовірність дощу з грозою

За прогнозами синоптиків, дощі і грози сьогодні обійдуть стороною тільки південні регіони країни. На решті території України варто побоюватися погіршення погодних умов протягом дня.



У північних, центральних і західних регіонах в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав, на заході - до 170 од./куб. м.



Прогноз погоди на 2 липня:



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +24...+27 °С.



У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +23...+26 °С.



В Івано-Франківській і Закарпатській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +26...+29 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +25...+28 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +26...+29 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +24...+27 °С.



Сонце зійде о 4:51, а зайде о 21:12. Тривалість дня складе 16 год 21 хв.