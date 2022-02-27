Погода сьогодні: вітряно, місцями дощі

08:25 06 жовтень Київ, Україна

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У Вінницькій, Житомирській і Київській областях дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.



Вдень температура повітря складе +17-22 градусів. На півдні країни підніметься до +25 градусів.



Температура вночі опуститься до 9-14 градусів. На півдні Одеської області 15-19 градусів. У східних областях буде прохолодніше +5-10 градусів.



У Києві у вівторок очікується мінлива хмарність. Вночі синоптики опадів не прогнозують, а вдень дощів варто побоюватися. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень повітря прогріється до +20. Температура повітря вночі опуститься до 12-14 градусів тепла.