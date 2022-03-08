Погода сьогодні: ранок туманний, місцями опади

Укргідрометцентр обіцяє на всій території України туманний ранок, теплу погоду вдень і незначне зниження температури повітря до вечора.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень у західних та південно-західних областях помірні, в Карпатському регіоні значні дощі, місцями грози. Пориви вітру 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі опуститься до 9-14 градусів вище нуля. На узбережжі морів буде тепліше: до +17 градусів. Вдень повітря прогріється до + 19-24 градусів. У Житомирській та Вінницькій областях температура буде нижчою - 15-20 градусів тепла. У Карпатах обіцяють + 10-15 градусів.
У вівторок в Києві мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі буде + 11-13 градусів. Вдень повітря прогріється до 20-22 вище нуля.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень у західних та південно-західних областях помірні, в Карпатському регіоні значні дощі, місцями грози. Пориви вітру 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі опуститься до 9-14 градусів вище нуля. На узбережжі морів буде тепліше: до +17 градусів. Вдень повітря прогріється до + 19-24 градусів. У Житомирській та Вінницькій областях температура буде нижчою - 15-20 градусів тепла. У Карпатах обіцяють + 10-15 градусів.
У вівторок в Києві мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі буде + 11-13 градусів. Вдень повітря прогріється до 20-22 вище нуля.
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