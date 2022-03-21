Погода сьогодні. Тепла осінь не здає позиції

08:23 27 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 27 жовтня, синоптики обіцяють по всій території нашої країни теплу осінню погоду.



Опади прогнозують лише в південній частині, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Вночі температура повітря 4-9 градусів тепла. У східних областях вночі буде прохолодніше - 1-6 вище нуля. Вдень обіцяють до + 12-17 градусів. Вдень у південній частині повітря прогріється до + 15-20 градусів, а вночі опуститься до 8-13 вище нуля.



У Києві синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 7-9 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 14-16 градусів.