Погода сьогодні: ожеледиця та мокрий сніг

09:22 23 грудня Київ, Україна

Сьогодні на більшій частині країни очікується мінлива хмарність і незначні опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця.



Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У західних, північних, більшості центральних, в Одеській і Миколаївській областях буде мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний та північно-східний, 5-10 м/с.



Вдень в Україні обіцяють від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У східних, Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть 1-6 градусів вище нуля. На заході країни обіцяють 2-7 градусів морозу.



У Києві буде хмарно з проясненнями. Вранці та вдень йтиме мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.