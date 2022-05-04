Погода. Обережно, можлива ожеледиця

07:28 04 грудня Київ, Україна

Сьогодні синоптики обіцяють малосонячну погоду, в деяких областях очікуються пориви шквального вітру, на дорогах ожеледиця.



Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.



На території країни без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях вдень місцями і в Приазов'ї пориви 15-20 м/с. На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.



Вночі в більшості регіонів країни температура повітря буде коливатися від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У Карпатах і на сході температура опуститься до -2-7 градусів вночі. Вдень в Україні обіцяють до 5 градусів тепла. На Закарпатті та в Криму вдень повітря прогріється до 8-13 градусів вище нуля.



У Києві буде хмарно. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі близько нуля. Вдень температура повітря буде 1-3 градуси тепла.