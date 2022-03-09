Погода: вночі та вранці в Україні місцями туман

У вівторок, 14 жовтня, синоптики обіцяють в Україні теплу погоду, місцями дощі та туман.
Вдень у західних та південно-західних областях помірні, в Карпатському регіоні значні дощі, місцями грози. Пориви вітру 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі опуститься до 9-14 градусів вище нуля на заході. На узбережжі морів і на сході буде тепліше: до + 19-24 градусів. У Центрі температура буде нижчою - 15-20 градусів.
У Києві очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі 11-13 °С, вдень 17-19 °С. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
Вдень у західних та південно-західних областях помірні, в Карпатському регіоні значні дощі, місцями грози. Пориви вітру 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі опуститься до 9-14 градусів вище нуля на заході. На узбережжі морів і на сході буде тепліше: до + 19-24 градусів. У Центрі температура буде нижчою - 15-20 градусів.
У Києві очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі 11-13 °С, вдень 17-19 °С. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
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