Погода на тиждень: буде тепло та дощитиме

14:14 05 жовтень Київ, Україна

Погода в Україні до кінця тижня залишиться теплою, але в деяких областях синоптики обіцяють дощ з грозами.

У понеділок, 5 жовтня, дощі очікуються в західних регіонах і Житомирській області. Попри опади, на заході вдень буде тепло + 20-24 градуси, вночі + 11-15. У решті регіонів + 19-23 вдень і від +9 до +18 вночі.



У вівторок, 6 жовтня, грозові дощі крім західних областей очікуються в Житомирській, Вінницькій, Київській і Чернігівській областях. Температура опуститься на 2-4 градуси на заході і півночі, на сході і в центрі від 18 до 23 градусів тепла, а вночі - від +9 до +13. На півдні - до +25 вдень, а вночі - від +12 до +17.



У середу, 7 жовтня, дощів не буде лише в східних областях, Криму та на Херсонщині. Температура повітря не зміниться.

У четвер, 8 жовтня, як і в понеділок, дощі очікуються в західних і Житомирській областях. На заході вдень буде від 12 до 16 градусів тепла, а вночі +8...+ 12. На півночі, сході і в центральних областях вдень буде від +17 до +21, а вночі 7-11 градусів вище нуля. На півдні до +23 вдень, вночі - від +12 до +16.



У п'ятницю, 9 жовтня, опадів не очікується. При цьому стане трохи прохолодніше: на заході вдень від +12 до +16, а вночі +5...+ 8. На півночі і в центрі вдень буде +15...+ 18, а вночі - від +9 до +12. На сході вдень 15-20 градусів тепла, а вночі +5...+ 12. На півдні температура також опуститься на декілька градусів.