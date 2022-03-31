Погода на 3 і 4 липня в Україні буде спекотна, але дощова

Український гідрометцентр прогнозує, що 3 і 4 липня по всій території України встановиться спекотна погода. При цьому практично всі регіони будуть поливати дощі, а в деяких - пройдуть грози. Дощова і хмарна погода протримається всі вихідні.

Так, за прогнозами синоптиків, в суботу, 3 липня, по всій країні йтимуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні вдень і на Лівобережжі місцями значні дощі. Вітер північно-західний (на Лівобережжі - південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 15-20 °С, вдень 23-28 °С, в східних і північно-східних областях місцями до 33 °С, в Карпатах протягом доби 10-15 °С.

У неділю, 4 липня, в західних областях вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, у північних областях помірний дощ, лише вночі без опадів, на решті території помірні, вдень в південних і центральних областях місцями значні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в південних, центральних і східних областях місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21 °С, в західних областях 13-16 °С, вдень 24-29 °С, в східних областях до 34 °С.

У Києві субота з опадами - короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20 °С, вдень 26-28 °С. У неділю в столиці також буде дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19 °С, вдень 26-28 °С.