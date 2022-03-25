Погода на 30 червня: Україну не залишають дощі з грозами

Циклон, що йде із заходу, стане причиною дощів і гроз практично по всій території країни. Негода посилиться ближче до вечора, винятком може стати схід України - там синоптики опадів не прогнозують.
У повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав, в західних областях - до 106 од./куб. м.
Центральний регіон України
У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.
У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +27...+30 °С.
Південний регіон України
В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
У Херсонській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +27...+30 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.
Сонце зійде о 4:50, а зайде о 21:13. Тривалість дня складе 16 год 23 хв.
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