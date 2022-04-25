Погода на 26 листопада: незначна хмарність, місцями дощі

07:39 26 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 26 листопада, на півдні України та Прикарпатті очікується найтепліша погода , до +10. Опади варто очікувати тільки на сході, на решті території країни можлива незначна хмарність.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.



Вночі в східних областях невеликий дощ з мокрим снігом. У західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с.



Вночі температура повітря буде коливатися від нуля до 5 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 3-8 градусів вище нуля. Вночі на заході, сході, Вінницькій та Одеській областях температура опуститься до 1-6 градусів морозу, в Карпатах - до 8 градусів нижче нуля. Вдень на крайньому півдні країни та Прикарпатті температура підніметься до 10 градусів тепла. У східній частині стовпчики термометрів покажуть від 0 до 4 градусів вище нуля.



У четвер в Києві буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1 до 3 градусів тепла. Вдень температура повітря буде 5-7 градусів вище нуля.