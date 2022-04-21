Погода: мокрий сніг, дощі та ожеледиця

08:24 24 листопада Київ, Україна

Незначне підвищення температури і хмарність на більшій частині території України спровокують дощі з мокрим снігом.



У північних, центральних і східних областях невеликий дощ і мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.



Вночі температура повітря буде коливатися від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 2-7 градусів тепла. У Карпатах вночі 1-6 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько 0.



У вівторок в Києві буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі до 3 градусів тепла. Вдень температура повітря буде 4-6 градусів вище нуля.