Погода: дощ, мокрий сніг, туман, вибирайте!

09:12 14 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 14 грудня, на території України, крім південно-східної частини, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, разом з ними на дорогах утворюється ожеледиця, ситуацію ускладнять тумани.

Найбільш ймовірні опади на півночі, в центральних областях, місцями на заході і торкнуться Одеси. У більшій частині півдня, східних областях і Дніпропетровській області утримається суха погода

Температура повітря в західних областях утримається вище нуля - +1 до +3 градуси вдень. Вночі мороз до -1 градуса. За прогнозом, дощі з мокрим снігом.



У центральних областях без опадів не обійдеться. Денна температура сягне позначки +3 градусів, вночі - мороз до -1 градуса.



У північних областях мокрий сніг. У п'ятницю вдень і вночі температура складе від -1 до +1 градуса за Цельсієм.



На півдні вдень температура підвищиться до +5 градусів. Вночі без морозу. Опадів не передбачається.



У східних областях 14 грудня утримається суха погода. Вдень температура повітря до +2 градусів, вночі - до 2 градусів нижче нуля.