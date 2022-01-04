Загиблий українець отримав звання Героя України

12:27 23 серпень Київ, Україна

Посмертно було призначено звання Героя України Сергію Михальчуку. Президент Володимир Зеленський підписав наказ про присвоєння звання з врученням золотою зіркою військовослужбовцю, який загинув під час обстрілу російськими бойовиками. 21-річний українець служив у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії

На церемонії підняття Державного прапора в неділю, 23 серпня, Зеленський вручив медаль сестрі загиблого воїна, Анастасії. Бригада швидкого реагування (4-я бригада оперативного призначення Національної гвардії), в якій служив Михальчук, отримала почесне найменування в його честь.

Також президент присвоїв почесні найменування ряді інших частин Нацгвардії, ВСУ і ДПАУ. Церемоніал стався на військовому аеродромі у Василькові Київської області. На ньому були присутні керівники держави та уряду, керівники силових структур і попередні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

"Символічно, що саме в цей день будуть вручені бойові прапори і присвоєно почесні найменування військових частин Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби України. На них замигтять стрічки з іменами видатних особистостей, як в минулому, так і нашого часу.

Одним з них є сержант Сергій Михальчук, Герой України - на жаль, посмертно. Сьогодні я з великою повагою вручу його сестрі золоту зірку, а 4-а бригада оперативного призначення Національної гвардії отримає почесне найменування імені Героя України, сержанта Сергія Михальчука ", - сказав Зеленський.

21-річний сержант Сергій Михальчук (позивний "Миха") загинув 14 грудня 2019 в результаті обстрілу українських позицій. Під час вибуху ворожої міни він прикрив своїм тілом побратима, прийнявши на себе основну масу уламків.