Загиблих в Україні російських солдатів оголошують зниклими безвісти

За перші три доби війни проти України РФ втратила більше військових, ніж за 8 років війни у Сирії! Вбито понад 5 тисяч ворожих солдатів!

Російські солдати, що потрапили в полон, розповідають, що їм оголосили про відрядження в Краснодарський край, Ростовську, Псковську, Воронезьку і Саратовську області. Про свою військову місію більшість із них дізналися в день своєї загибелі.

Щоб уникнути хвилювання серед родичів загиблих та цивільних осіб, у російських ЗМІ замовчують реальні втрати. Тіла загиблих спалюються в мобільних крематоріях, російські військовослужбовці оголошуються зниклими безвісти.

Але ж ми живемо в нових інформаційних реаліях! Українці створили Telegram-канал, де публікуватиметься інформація про загиблих російських військових (фото, відео, максимальний опис трупів), полонених та новини про втрати, які заборонено поширювати у російських ЗМІ.

Для родичів російських солдатів-самогубців, нагадуємо:

-якщо ваші родичі служать у танкових частинах і в них оголошено відрядження, швидше за все, їх уже перекинуто для боїв в Україну;

- якщо керівництво військових частин, де служать ваші рідні та близькі, оголошують, що частина складу знаходиться на бойовому завданні, швидше за все, вони відправлені на бійню;

- статус безвісти зниклого не дає жодних пільг, пенсій та іншого забезпечення сім'ї за фактом загиблого військовослужбовця.

Солдати, що здалися в полон, повністю дезорієнтовані і шоковані масовою загибеллю своїх товаришів по службі. Багато хто з загиблих ніколи не мали бойового досвіду.

Дуже багато російських військовослужбовців кидають свою техніку та біжать.