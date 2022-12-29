Потяги Укрзалізниці затримуються через точкове знеструмлення

Укрзалізниця попереджає громадян про затримку поїздів не більше ніж на 30 хвилин через знеструмлення.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, через проблеми з електропостачанням із затримкою прямують 5 із 77 поїздів:
№7/8 Одеса-Головна - Харків +2:37
№1/2 Харків - Івано-Франківськ +1:07
№129/130 Кременчук - Ворохта +0:39
№149/150 Полтава-Південна – Чернівці +0:39
№65/66 Умань - Харків +0:37
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, через проблеми з електропостачанням із затримкою прямують 5 із 77 поїздів:
№7/8 Одеса-Головна - Харків +2:37
№1/2 Харків - Івано-Франківськ +1:07
№129/130 Кременчук - Ворохта +0:39
№149/150 Полтава-Південна – Чернівці +0:39
№65/66 Умань - Харків +0:37
Київська міська електричка курсує за розкладом, вокзали мають резервне живлення.
Посадка та висадка на поїзди здійснюється через підземні переходи, де це можливо.
У разі запізнення через тривогу на свій поїзд, пасажири можуть з тим самим квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.
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