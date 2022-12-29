Потяги Укрзалізниці затримуються через точкове знеструмлення

10:07 29 грудня Київ, Україна

Укрзалізниця попереджає громадян про затримку поїздів не більше ніж на 30 хвилин через знеструмлення.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, через проблеми з електропостачанням із затримкою прямують 5 із 77 поїздів:

№7/8 Одеса-Головна - Харків +2:37
№1/2 Харків - Івано-Франківськ +1:07
№129/130 Кременчук - Ворохта +0:39
№149/150 Полтава-Південна – Чернівці +0:39
№65/66 Умань - Харків +0:37

Київська міська електричка курсує за розкладом, вокзали мають резервне живлення.

Посадка та висадка на поїзди здійснюється через підземні переходи, де це можливо.

У разі запізнення через тривогу на свій поїзд, пасажири можуть з тим самим квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.
"Наш поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на ділянці Славгород-Синельникове: посеред колії лежали уламки збитого "Шахеда". Зазначаємо, що сили ППО ЗСУ – єдині, кому офіційно дозволяється смітити на коліях Укрзалізниці”, – зазначили у компанії.