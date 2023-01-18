Потяги «Інтерсіті» обладнають системами Starlink до кінця року – «Укрзалізниця»

08:28 18 січня Київ, Україна

Потяги "Інтерсіті" обладнають системами Starlink, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Wi-Fi від Starlink у поїзді за маршрутом Київ-Харків тестували 100 днів. Середня швидкість Інтернету на порт склала 65,7 Мбіт/с (як домашній інтернет), а безперебійний доступ до Інтернету вдалося забезпечити на 96,7% маршруту.
"Віцепрем'єр-міністр Кубраков окреслив перед нами завдання тепер розгорнути пілот на всі потяги "Інтерсіті". До кінця року завдання буде виконане", - зазначив керівник залізничного оператора.
За його словами, поїзд був обладнаний Starlink та випробуваний на різних маршрутах понад 100 днів. Камишин додав, що зателефонував з поїзда відеозв'язком віцепрем'єру Михайлу Федорову та подякував за підтримку.

Федоров повідомив, що "Укрзалізниця" вже отримала 450 терміналів Starlink та до кінця року отримає ще частину.
"До речі, протягом року Інтернет від Старлінка з'явиться у всіх поїздах Інтерсіті+. Команда Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів. Наступного місяця доставимо ще одну партію. Щоб подорожуючи, ви могли працювати, дивитися серіали та спілкуватися з рідними", - написав міністр.