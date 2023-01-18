Потяги «Інтерсіті» обладнають системами Starlink до кінця року – «Укрзалізниця»

Потяги "Інтерсіті" обладнають системами Starlink, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
Wi-Fi від Starlink у поїзді за маршрутом Київ-Харків тестували 100 днів. Середня швидкість Інтернету на порт склала 65,7 Мбіт/с (як домашній інтернет), а безперебійний доступ до Інтернету вдалося забезпечити на 96,7% маршруту.
Wi-Fi від Starlink у поїзді за маршрутом Київ-Харків тестували 100 днів. Середня швидкість Інтернету на порт склала 65,7 Мбіт/с (як домашній інтернет), а безперебійний доступ до Інтернету вдалося забезпечити на 96,7% маршруту.
За його словами, поїзд був обладнаний Starlink та випробуваний на різних маршрутах понад 100 днів. Камишин додав, що зателефонував з поїзда відеозв'язком віцепрем'єру Михайлу Федорову та подякував за підтримку.
Федоров повідомив, що "Укрзалізниця" вже отримала 450 терміналів Starlink та до кінця року отримає ще частину.
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