Потяги «Інтерсіті» обладнають системами Starlink до кінця року – «Укрзалізниця»

08:28 18 січня Київ, Україна





Wi-Fi від Starlink у поїзді за маршрутом Київ-Харків тестували 100 днів. Середня швидкість Інтернету на порт склала 65,7 Мбіт/с (як домашній інтернет), а безперебійний доступ до Інтернету вдалося забезпечити на 96,7% маршруту. Потяги "Інтерсіті" обладнають системами Starlink , повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.Wi-Fi від Starlink у поїзді за маршрутом Київ-Харків тестували 100 днів. Середня швидкість Інтернету на порт склала 65,7 Мбіт/с (як домашній інтернет), а безперебійний доступ до Інтернету вдалося забезпечити на 96,7% маршруту.

"Віцепрем'єр-міністр Кубраков окреслив перед нами завдання тепер розгорнути пілот на всі потяги "Інтерсіті". До кінця року завдання буде виконане", - зазначив керівник залізничного оператора.

За його словами, поїзд був обладнаний Starlink та випробуваний на різних маршрутах понад 100 днів. Камишин додав, що зателефонував з поїзда відеозв'язком віцепрем'єру Михайлу Федорову та подякував за підтримку.



Федоров повідомив, що "Укрзалізниця" вже отримала 450 терміналів Starlink та до кінця року отримає ще частину.