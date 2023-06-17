Підтоплення у Миколаївській області: 35 будівель залишаються затопленими

12:42 17 червня Київ, Україна

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції російськими військами на Миколаївщині залишаються підтопленими 35 будівель, а також городи, колодязі та підвали на територіях приватних домогосподарств у Баштанському районі..



Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму каналі в Telegram.



На даний момент у місті Снігурівка діє оперативний штаб для ліквідації наслідків.. Було створено три робочі ділянки, що знаходяться у селах Афанасьївка, Нововасильівка та Павлівка.



У ході проведення робіт рятувальниками із села Афанасьївка було евакуйовано 154 особи, включаючи 7 дітей, а із села Нововасильівка – 8 осіб.



16 червня було проведено роботи з відкачування води у 9 населених пунктах, включаючи села Гречанівка, Новософіївка, Михайлівка, Опанасівка, Юріївка, Нововасильівка, Галаганівка, Єлизаветівка та Веселий Кут.



Для ліквідації надзвичайної ситуації було залучено додатковий підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, що включає 38 осіб та 11 одиниць техніки.



В результаті було відкачано 357 кубічних метрів води з 21 домоволодіння, включаючи погреби (13), колодязі (11) та двори (1).. Також було надано допомогу 80 особам.



Загальний обсяг відкаченої води складає 1780 кубічних метрів із 109 домоволодінь.