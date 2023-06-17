Підтоплення на Херсонщині: рівень води поступово знижується

11:30 17 червня Київ, Україна

За останніми даними, отриманими вранці 17 червня, на Херсонщині досі залишаються підтопленими приблизно 30 населених пунктів Херсонської області та рівень води становить 109 см.



Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), спостерігається поступове зниження рівня води на річці Дніпро в районі посту "Херсон". На даний момент він складає 1,09 метра.



Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (із 1509 будинками) на правому березі річки Дніпро, а також 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.



Загальна кількість евакуйованих людей в області складає 2782 особи.



На Миколаївщині підтопленими залишаються 35 будівель, а також садові ділянки, колодязі та підвали у приватних будинках у Баштанському районі.