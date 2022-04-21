Підрахунки, яких не повинно бути: в Україні загинуло 208 дітей

10:24 21 квітня Київ, Україна

Понад 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. При цьому 208 дітей загинули, 376 дістали поранення різного ступеня тяжкості.



Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:



🔸Донецькій області - 119,

🔸Київській - 113,

🔸Харківський - 91,

🔸Чернігівській - 57,

🔸Херсонській - 44,

🔸Миколаївській - 41,

🔸Луганський - 36,

🔸Запорізький - 25,

🔸Києві - 16,

🔸Сумський - 16,

🔸Житомирській – 15.