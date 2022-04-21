Підрахунки, яких не повинно бути: в Україні загинуло 208 дітей

Понад 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. При цьому 208 дітей загинули, 376 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:
🔸Донецькій області - 119,
🔸Київській - 113,
🔸Харківський - 91,
🔸Чернігівській - 57,
🔸Херсонській - 44,
🔸Миколаївській - 41,
🔸Луганський - 36,
🔸Запорізький - 25,
🔸Києві - 16,
🔸Сумський - 16,
🔸Житомирській – 15.
Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:
🔸Донецькій області - 119,
🔸Київській - 113,
🔸Харківський - 91,
🔸Чернігівській - 57,
🔸Херсонській - 44,
🔸Миколаївській - 41,
🔸Луганський - 36,
🔸Запорізький - 25,
🔸Києві - 16,
🔸Сумський - 16,
🔸Житомирській – 15.
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