Підрив Каховської ГЕС: постраждалі від підтоплення отримають грошову допомогу

10:53 16 червня Київ, Україна

Уряд схвалив рішення щодо виплати грошової допомоги постраждалим від підтоплення внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Кабмін виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564,875 млн гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.



Зазначається, що кожній потерпілій від підтоплення людині буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.



Крім того, за спільною домовленістю з партнерами України всім постраждалим буде виплачено додаткову фінансову допомогу Міжнародної організації з міграції ООН. Вона становитиме 6600 гривень на людину.