Детальний розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо

Понад 150 українських спортсменів представлятимуть Україну на літній Олімпіаді в Токіо. Ігри стартують вже завтра, 23 липня.
Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді:
Чоловіки
Біг на 200 м - 3 серпня:
Сергій Смелик.
Марафон - 8 серпня:
Олександр Ситковский;
Богдан-Іван Городиський;
Микола Нижник.
Спортивна ходьба на 20 км - 5 серпня:
Едуард Забуженко;
Іван Лосєв;
Назар Коваленко.
Спортивна ходьба на 50 км - 6 серпня:
Іван Банзерук;
Мар'ян Закальніцкій;
Валерій Літанюк.
Стрибки у висоту - 30 липня:
Андрій Проценко.
Стрибки в довжину - 31 липня:
Владислав Мазур.
Штовхання ядра - 3 серпня:
Ігор Мусієнко.
Метання диска - 30 липня:
Микита Нестеренко.
Метання молота - 2 серпня:
Михайло Кохан;
Михайло Гаврилюк;
Гліб Піскунов.
Жінки
Біг на 400 м - 3 серпня:
Тетяна Мельник.
Марафон - 7 серпня:
Вікторія Калюжна;
Дарина Михайлова;
Євгенія Прокоф'єва.
Біг на 400 м з бар'єрами - 31 липня:
Анна Рижикова;
Вікторія Ткачук;
Марія Миколенко.
Біг на 3000 м з перешкодами - 1 серпня:
Наталя Стребкова.
Естафетний біг 4 × 400 м - 5 серпня:
Тетяна Мельник;
Катерина Климюк;
Аліна Логвиненко;
Анастасія Бризгіна;
Наталя Пироженко-Чорномаз;
Яна Качур.
Спортивна ходьба на 20 км - 6 серпня:
Людмила Оляновська;
Марія Сахарук;
Анна Шевчук.
Стрибки у висоту - 5 серпня:
Ярослава Магучіх;
Юлія Левченко;
Ірина Геращенко.
Стрибки з жердиною - 2 серпня:
Марина Кіліпко;
Яна Гладійчук.
Стрибки в довжину - 1 серпня:
Марина Бех-Романчук.
Потрійний стрибок - 30 липня:
Ольга Саладуха.
Штовхання ядра - 30 липня:
Ольга Голодна.
Метання диска - 31 липня:
Наталя Семенова:
Метання молота - 1 серпня:
Ірина Климець;
Ірина Новожилова.
Змішаний естафетний біг - 30 липня:
Катерина Климюк;
Аліна Логвиненко;
Олександр Погорілко;
Микита Барабанов;
Данило Даниленко;
Яна Качур.
Важка атлетика
Жінки
До 55 кг - 26 липня: Каміла Конотоп.
До 76 кг - 1 серпня: Ірина Деха.
Водні види спорту
Чоловіки
50 метрів вільним стилем - 30 липня: Владислав Бухов.
100 метрів вільним стилем - 27 липня: Сергій Шевцов.
200 метрів батерфляєм - 26 липня: Денис Кесиль; Ігор Трояновський.
800 метрів вільним стилем - 27 лина: Михайло Романчук; Сергій Фролов.
1500 метрів вільним стилем - 30 липня:
Михайло Романчук;
Сергій Фролов.
Стрибки у воду - трамплін, 3 метри - 2 серпня:
Олег Колодій;
Стрибки у воду - вишка, 10 метрів - 6 серпня:
Олексій Середа;
Олег Сербін.
Стрибки у воду - синхронна вишка, 10 метрів - 26 липня:
Олег Сербін;
Олексій Середа.
Академічне веслування - двійка парна, легка вага - 24 липня:
Ігор Хмара;
Станіслав Ковальов.
Гребля на байдарках і каное - спринт, К1 1000 м - 6 серпня:
Павло Алтухов;
Юрій Вандюк.
Гребля на байдарках і каное - спринт, К2 1000 м - 2 серпня:
Павло Алтухов;
Дмитро Янчук.
Жінки
200 метрів на спині - 29 липня:
Дарина Зевіна.
Марафон 10 км - 4 серпня:
Христина Панчішко.
Синхронне плавання - дуети
2 серпня - довільна програма, попередній раунд;
3 серпня - технічна програма;
4 серпня - довільна програма, фінал.
Анастасія Савчук;
Березня Федина.
Синхронне плавання - групи
6 серпня - технічна програма;
7 серпня - довільна програма.
Анастасія Савчук;
Березня Федина;
Єлизавета Яхно;
Владислава Алексієва;
Марина Алексієва;
Ксенія Сидоренко;
Катерина Резник;
Аліна Шинкаренко;
Вероніка Гришко.
Стрибки у воду - трамплін, 3 метри - 30 липня:
Вікторія Кесар;
Анна Письменська;
Софія Лискун.
Стрибки у воду - вишка, 10 метрів - 4 серпня:
Софія Лискун.
Гребля на байдарках і каное - К1 200 м - 4 серпня:
Людмила Лузан;
Анастасія Четверикова.
Гребля на байдарках і каное - К2 500 м - 6 серпня:
Людмила Лузан;
Анастасія Четверикова
Гребля на байдарках і каное - Б1 200 м - 2 серпня:
Марія Кічасова-Скорик;
Юлія Юрійчук.
Гребля на байдарках і каное - Б1 500 м - 4 серпня:
Марія Повх;
Юлія Юрійчук.
Гребля на байдарках і каное - Б2 500 м - 2 серпня:
Людмила Кукліновська;
Анастасія Тодорова.
Гребля на байдарках і каное - Б4 500 м - 6 серпня:
Марія Кічасова-Скорик;
Людмила Кукліновська;
Анастасія Тодорова;
Марія Повх.
Гребний слалом на байдарках і каное - Б-1 - 25 липня:
Вікторія Ус.
Гімнастичні види спорту
Чоловіки
Спортивна гімнастика - командна першість - 24 липня:
Ігор Радівілов;
Петро Пахнюк;
Євген Юденков;
Ілля Ковтун.
Жінки
Спортивна гімнастика - абсолютна першість - 25 липня:
Діана Варінська.
Художня гімнастика - індивідуальні змагання - 6 серпня:
Вікторія Онопрієнко;
Христина Погранична.
Художня гімнастика - командні змагання - 7 серпня:
Анастасія Возняк;
Єва Мелещук;
Мариола Бондарчук;
Марія Височанська;
Дарина Дуда.
Стрибки на батуті
Чоловіки
Стрибки на батуті - 31 липня:
Микола Просторов.
Бокс
Чоловіки
Бокс - до 57 кг - 24 липня:
Микола Буценко.
Бокс - до 63 кг - 25 липня:
Ярослав Харциз
.
Бокс - до 75 кг - 29 липня:
Олександр Хижняк.
Бокс - понад 91 кг - 29 липня:
Цотне Рогава.
Жінки
Бокс - до 69 кг - 27 липня:
Анна Лисенко.
Боротьба
Чоловіки
Вільна боротьба - до 74 кг - 5 серпня:
Василь Михайлов.
Вільна боротьба - до 125 кг - 5 серпня:
Олександр Хоцяновський.
Греко-римська боротьба - до 60 кг - 1 серпня:
Ленур Теміров.
Греко-римська боротьба - до 67 кг - 3 серпня:
Парвіз Насибов.
Греко-римська боротьба - до 87 кг - 3 серпня
Жан Беленюк
Жінки
Жіноча боротьба - до 50 кг - 6 серпня:
Оксана Лівач.
Жіноча боротьба - до 57 кг - 4 серпня:
Тетяна Кіт.
Жіноча боротьба - до 62 кг - 3 серпня:
Ірина Коляденко.
Жіноча боротьба - до 68 кг - 2 серпня:
Алла Черкасова
Жіноча боротьба - до 76 кг - 1 серпня:
Алла Белінська.
Дзюдо
Чоловіки
Дзюдо - до 60 кг - 25 липня:
Артем Лесюк.
Дзюдо - до 66 кг - 26 липня:
Георгій Зантарая.
Дзюдо - до 90 кг - 27 липня:
Кеджау Ньябалі
Дзюдо - понад 100 кг - 31 липня:
Яків Хамм.
Жінки
Дзюдо - до 48 кг - 25 липня:
Дарина Білодід.
Дзюдо - до 78 кг - 30 липня:
Анастасія Турчин.
Дзюдо - понад 78 кг - 31 липня:
Єлизавета Каланіна
Карате
Чоловіки
Карате - до 75 кг - 6 серпня:
Станіслав Горуна.
Жінки
Карате - до 55 кг - 5 серпня:
Анжеліка Терлюга.
Карате - до 61 кг - 6 серпня:
Аніта Серьогіна.
Фехтування
Чоловіки
Індивідуальна шпага - 25 липня:
Ігор Рейзлин;
Богдан Нікішин;
Роман Свичкар.
Командна шпага - 30 липня:
Ігор Рейзлин;
Богдан Нікішин;
Анатолій Герей.
Жінки
Індивідуальна шпага - 24 липня:
Олена Кривицька.
Індивідуальна шпага - 26 липня:
Ольга Харлан
Пересувні види спорту
Чоловіки
Велосипедний спорт - шосе - групова гонка - 24 липня:
Анатолій Будяк.
Кінний спорт - індивідуальний конкур - 3 серпня:
Олександр Продан.
Жінки
Велосипедний спорт - шосе - групова гонка - 25 липня:
Валерія Кононенко.
Велосипедний спорт - трек - спринт - 6 серпня:
Олена Старикова.
Велосипедний спорт - трек - кейрин - 4 серпня:
Любов Басова.
Велосипедний спорт - м аунтенбайк - 27 липня:
Яна Беломоїна.
Кінний спорт - індивідуальна виїздка - з 24 липня:
Інна Логутенкова.
Стрілецькі види спорту
Чоловіки
Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 24 липня:
Павло Коростильов;
Олег Омельчук.
Кульова стрільба - швидкісний пістолет, 25 м - 1 серпня:
Павло Коростильов.
Кульова стрільба - пневматична гвинтівка, 10 м - 25 липня:
Олег Царьков;
Сергій Куліш.
Кульова стрільба - гвинтівка з трьох положень, 50 м - 2 серпня:
Олег Царьков;
Сергій Куліш.
Стрільба з лука - Індивідуальна першість - 23 липня:
Олексій Губнін
Жінки
Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 25 липня:
Олена Костевич.
Кульова стрільба - пістолет, 25 м - 29 липня:
Олена Костевич.
Стендова стрільба - скит - 25 липня:
Ірина Маловічко.
Стрільба з лука - Індивідуальна першість - 23 липня:
Вероніка Марченко;
Анастасія Павлова;
Лідія Січеннікова.
Стрільба з лука - командна першість - 25 липня:
Вероніка Марченко;
Анастасія Павлова;
Лідія Січеннікова.
Змішані команди
Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 27 липня:
Олена Костевич;
Олег Омельчук.
Стрільба з лука - командна першість - 23 липня:
Вероніка Марченко;
Анастасія Павлова;
Лідія Січеннікова;
Олексій Губнін.
Комбіновані види спорту
Чоловіки
Сучасне п'ятиборство - 5 серпня:
Павло Тимощенко.
Жінки
Тріатлон - 27 липня:
Юлія Єлістратова.
Ігрові види спорту
Чоловіки
Бадмінтон - одиночний розряд - 25 липня:
Артем Почтарьов.
Настільний теніс - одиночний розряд - 24 липня:
Лей Коу.
Жінки
Бадмінтон - одиночний розряд - 25 липня:
Марія Улітіна.
Теніс - одиночний розряд - 24 липня:
Еліна Світоліна;
Даяна Ястремська.
Теніс - парний розряд - 24 липня:
Еліна Світоліна;
Даяна Ястремська;
Людмила Кіченок;
Надія Кіченок.
Настільний теніс - одиночний розряд - 24-25 липня:
Маргарита Песоцька;
Анна Гапонова.
Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді:
Чоловіки
Біг на 200 м - 3 серпня:
Сергій Смелик.
Марафон - 8 серпня:
Олександр Ситковский;
Богдан-Іван Городиський;
Микола Нижник.
Спортивна ходьба на 20 км - 5 серпня:
Едуард Забуженко;
Іван Лосєв;
Назар Коваленко.
Спортивна ходьба на 50 км - 6 серпня:
Іван Банзерук;
Мар'ян Закальніцкій;
Валерій Літанюк.
Стрибки у висоту - 30 липня:
Андрій Проценко.
Стрибки в довжину - 31 липня:
Владислав Мазур.
Штовхання ядра - 3 серпня:
Ігор Мусієнко.
Метання диска - 30 липня:
Микита Нестеренко.
Метання молота - 2 серпня:
Михайло Кохан;
Михайло Гаврилюк;
Гліб Піскунов.
Жінки
Біг на 400 м - 3 серпня:
Тетяна Мельник.
Марафон - 7 серпня:
Вікторія Калюжна;
Дарина Михайлова;
Євгенія Прокоф'єва.
Біг на 400 м з бар'єрами - 31 липня:
Анна Рижикова;
Вікторія Ткачук;
Марія Миколенко.
Біг на 3000 м з перешкодами - 1 серпня:
Наталя Стребкова.
Естафетний біг 4 × 400 м - 5 серпня:
Тетяна Мельник;
Катерина Климюк;
Аліна Логвиненко;
Анастасія Бризгіна;
Наталя Пироженко-Чорномаз;
Яна Качур.
Спортивна ходьба на 20 км - 6 серпня:
Людмила Оляновська;
Марія Сахарук;
Анна Шевчук.
Стрибки у висоту - 5 серпня:
Ярослава Магучіх;
Юлія Левченко;
Ірина Геращенко.
Стрибки з жердиною - 2 серпня:
Марина Кіліпко;
Яна Гладійчук.
Стрибки в довжину - 1 серпня:
Марина Бех-Романчук.
Потрійний стрибок - 30 липня:
Ольга Саладуха.
Штовхання ядра - 30 липня:
Ольга Голодна.
Метання диска - 31 липня:
Наталя Семенова:
Метання молота - 1 серпня:
Ірина Климець;
Ірина Новожилова.
Змішаний естафетний біг - 30 липня:
Катерина Климюк;
Аліна Логвиненко;
Олександр Погорілко;
Микита Барабанов;
Данило Даниленко;
Яна Качур.
Важка атлетика
Жінки
До 55 кг - 26 липня: Каміла Конотоп.
До 76 кг - 1 серпня: Ірина Деха.
Водні види спорту
Чоловіки
50 метрів вільним стилем - 30 липня: Владислав Бухов.
100 метрів вільним стилем - 27 липня: Сергій Шевцов.
200 метрів батерфляєм - 26 липня: Денис Кесиль; Ігор Трояновський.
800 метрів вільним стилем - 27 лина: Михайло Романчук; Сергій Фролов.
1500 метрів вільним стилем - 30 липня:
Михайло Романчук;
Сергій Фролов.
Стрибки у воду - трамплін, 3 метри - 2 серпня:
Олег Колодій;
Стрибки у воду - вишка, 10 метрів - 6 серпня:
Олексій Середа;
Олег Сербін.
Стрибки у воду - синхронна вишка, 10 метрів - 26 липня:
Олег Сербін;
Олексій Середа.
Академічне веслування - двійка парна, легка вага - 24 липня:
Ігор Хмара;
Станіслав Ковальов.
Гребля на байдарках і каное - спринт, К1 1000 м - 6 серпня:
Павло Алтухов;
Юрій Вандюк.
Гребля на байдарках і каное - спринт, К2 1000 м - 2 серпня:
Павло Алтухов;
Дмитро Янчук.
Жінки
200 метрів на спині - 29 липня:
Дарина Зевіна.
Марафон 10 км - 4 серпня:
Христина Панчішко.
Синхронне плавання - дуети
2 серпня - довільна програма, попередній раунд;
3 серпня - технічна програма;
4 серпня - довільна програма, фінал.
Анастасія Савчук;
Березня Федина.
Синхронне плавання - групи
6 серпня - технічна програма;
7 серпня - довільна програма.
Анастасія Савчук;
Березня Федина;
Єлизавета Яхно;
Владислава Алексієва;
Марина Алексієва;
Ксенія Сидоренко;
Катерина Резник;
Аліна Шинкаренко;
Вероніка Гришко.
Стрибки у воду - трамплін, 3 метри - 30 липня:
Вікторія Кесар;
Анна Письменська;
Софія Лискун.
Стрибки у воду - вишка, 10 метрів - 4 серпня:
Софія Лискун.
Гребля на байдарках і каное - К1 200 м - 4 серпня:
Людмила Лузан;
Анастасія Четверикова.
Гребля на байдарках і каное - К2 500 м - 6 серпня:
Людмила Лузан;
Анастасія Четверикова
Гребля на байдарках і каное - Б1 200 м - 2 серпня:
Марія Кічасова-Скорик;
Юлія Юрійчук.
Гребля на байдарках і каное - Б1 500 м - 4 серпня:
Марія Повх;
Юлія Юрійчук.
Гребля на байдарках і каное - Б2 500 м - 2 серпня:
Людмила Кукліновська;
Анастасія Тодорова.
Гребля на байдарках і каное - Б4 500 м - 6 серпня:
Марія Кічасова-Скорик;
Людмила Кукліновська;
Анастасія Тодорова;
Марія Повх.
Гребний слалом на байдарках і каное - Б-1 - 25 липня:
Вікторія Ус.
Гімнастичні види спорту
Чоловіки
Спортивна гімнастика - командна першість - 24 липня:
Ігор Радівілов;
Петро Пахнюк;
Євген Юденков;
Ілля Ковтун.
Жінки
Спортивна гімнастика - абсолютна першість - 25 липня:
Діана Варінська.
Художня гімнастика - індивідуальні змагання - 6 серпня:
Вікторія Онопрієнко;
Христина Погранична.
Художня гімнастика - командні змагання - 7 серпня:
Анастасія Возняк;
Єва Мелещук;
Мариола Бондарчук;
Марія Височанська;
Дарина Дуда.
Стрибки на батуті
Чоловіки
Стрибки на батуті - 31 липня:
Микола Просторов.
Бокс
Чоловіки
Бокс - до 57 кг - 24 липня:
Микола Буценко.
Бокс - до 63 кг - 25 липня:
Ярослав Харциз
.
Бокс - до 75 кг - 29 липня:
Олександр Хижняк.
Бокс - понад 91 кг - 29 липня:
Цотне Рогава.
Жінки
Бокс - до 69 кг - 27 липня:
Анна Лисенко.
Боротьба
Чоловіки
Вільна боротьба - до 74 кг - 5 серпня:
Василь Михайлов.
Вільна боротьба - до 125 кг - 5 серпня:
Олександр Хоцяновський.
Греко-римська боротьба - до 60 кг - 1 серпня:
Ленур Теміров.
Греко-римська боротьба - до 67 кг - 3 серпня:
Парвіз Насибов.
Греко-римська боротьба - до 87 кг - 3 серпня
Жан Беленюк
Жінки
Жіноча боротьба - до 50 кг - 6 серпня:
Оксана Лівач.
Жіноча боротьба - до 57 кг - 4 серпня:
Тетяна Кіт.
Жіноча боротьба - до 62 кг - 3 серпня:
Ірина Коляденко.
Жіноча боротьба - до 68 кг - 2 серпня:
Алла Черкасова
Жіноча боротьба - до 76 кг - 1 серпня:
Алла Белінська.
Дзюдо
Чоловіки
Дзюдо - до 60 кг - 25 липня:
Артем Лесюк.
Дзюдо - до 66 кг - 26 липня:
Георгій Зантарая.
Дзюдо - до 90 кг - 27 липня:
Кеджау Ньябалі
Дзюдо - понад 100 кг - 31 липня:
Яків Хамм.
Жінки
Дзюдо - до 48 кг - 25 липня:
Дарина Білодід.
Дзюдо - до 78 кг - 30 липня:
Анастасія Турчин.
Дзюдо - понад 78 кг - 31 липня:
Єлизавета Каланіна
Карате
Чоловіки
Карате - до 75 кг - 6 серпня:
Станіслав Горуна.
Жінки
Карате - до 55 кг - 5 серпня:
Анжеліка Терлюга.
Карате - до 61 кг - 6 серпня:
Аніта Серьогіна.
Фехтування
Чоловіки
Індивідуальна шпага - 25 липня:
Ігор Рейзлин;
Богдан Нікішин;
Роман Свичкар.
Командна шпага - 30 липня:
Ігор Рейзлин;
Богдан Нікішин;
Анатолій Герей.
Жінки
Індивідуальна шпага - 24 липня:
Олена Кривицька.
Індивідуальна шпага - 26 липня:
Ольга Харлан
Пересувні види спорту
Чоловіки
Велосипедний спорт - шосе - групова гонка - 24 липня:
Анатолій Будяк.
Кінний спорт - індивідуальний конкур - 3 серпня:
Олександр Продан.
Жінки
Велосипедний спорт - шосе - групова гонка - 25 липня:
Валерія Кононенко.
Велосипедний спорт - трек - спринт - 6 серпня:
Олена Старикова.
Велосипедний спорт - трек - кейрин - 4 серпня:
Любов Басова.
Велосипедний спорт - м аунтенбайк - 27 липня:
Яна Беломоїна.
Кінний спорт - індивідуальна виїздка - з 24 липня:
Інна Логутенкова.
Стрілецькі види спорту
Чоловіки
Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 24 липня:
Павло Коростильов;
Олег Омельчук.
Кульова стрільба - швидкісний пістолет, 25 м - 1 серпня:
Павло Коростильов.
Кульова стрільба - пневматична гвинтівка, 10 м - 25 липня:
Олег Царьков;
Сергій Куліш.
Кульова стрільба - гвинтівка з трьох положень, 50 м - 2 серпня:
Олег Царьков;
Сергій Куліш.
Стрільба з лука - Індивідуальна першість - 23 липня:
Олексій Губнін
Жінки
Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 25 липня:
Олена Костевич.
Кульова стрільба - пістолет, 25 м - 29 липня:
Олена Костевич.
Стендова стрільба - скит - 25 липня:
Ірина Маловічко.
Стрільба з лука - Індивідуальна першість - 23 липня:
Вероніка Марченко;
Анастасія Павлова;
Лідія Січеннікова.
Стрільба з лука - командна першість - 25 липня:
Вероніка Марченко;
Анастасія Павлова;
Лідія Січеннікова.
Змішані команди
Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 27 липня:
Олена Костевич;
Олег Омельчук.
Стрільба з лука - командна першість - 23 липня:
Вероніка Марченко;
Анастасія Павлова;
Лідія Січеннікова;
Олексій Губнін.
Комбіновані види спорту
Чоловіки
Сучасне п'ятиборство - 5 серпня:
Павло Тимощенко.
Жінки
Тріатлон - 27 липня:
Юлія Єлістратова.
Ігрові види спорту
Чоловіки
Бадмінтон - одиночний розряд - 25 липня:
Артем Почтарьов.
Настільний теніс - одиночний розряд - 24 липня:
Лей Коу.
Жінки
Бадмінтон - одиночний розряд - 25 липня:
Марія Улітіна.
Теніс - одиночний розряд - 24 липня:
Еліна Світоліна;
Даяна Ястремська.
Теніс - парний розряд - 24 липня:
Еліна Світоліна;
Даяна Ястремська;
Людмила Кіченок;
Надія Кіченок.
Настільний теніс - одиночний розряд - 24-25 липня:
Маргарита Песоцька;
Анна Гапонова.
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