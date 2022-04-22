Детальний розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо

18:54 22 липня Київ, Україна

Понад 150 українських спортсменів представлятимуть Україну на літній Олімпіаді в Токіо. Ігри стартують вже завтра, 23 липня.



Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді:



Чоловіки

Біг на 200 м - 3 серпня:

Сергій Смелик.



Марафон - 8 серпня:

Олександр Ситковский;

Богдан-Іван Городиський;

Микола Нижник.



Спортивна ходьба на 20 км - 5 серпня:

Едуард Забуженко;

Іван Лосєв;

Назар Коваленко.



Спортивна ходьба на 50 км - 6 серпня:

Іван Банзерук;

Мар'ян Закальніцкій;

Валерій Літанюк.



Стрибки у висоту - 30 липня:

Андрій Проценко.



Стрибки в довжину - 31 липня:

Владислав Мазур.



Штовхання ядра - 3 серпня:

Ігор Мусієнко.



Метання диска - 30 липня:

Микита Нестеренко.



Метання молота - 2 серпня:

Михайло Кохан;

Михайло Гаврилюк;

Гліб Піскунов.



Жінки

Біг на 400 м - 3 серпня:

Тетяна Мельник.



Марафон - 7 серпня:

Вікторія Калюжна;

Дарина Михайлова;

Євгенія Прокоф'єва.



Біг на 400 м з бар'єрами - 31 липня:

Анна Рижикова;

Вікторія Ткачук;

Марія Миколенко.



Біг на 3000 м з перешкодами - 1 серпня:

Наталя Стребкова.



Естафетний біг 4 × 400 м - 5 серпня:

Тетяна Мельник;

Катерина Климюк;

Аліна Логвиненко;

Анастасія Бризгіна;

Наталя Пироженко-Чорномаз;

Яна Качур.



Спортивна ходьба на 20 км - 6 серпня:

Людмила Оляновська;

Марія Сахарук;

Анна Шевчук.



Стрибки у висоту - 5 серпня:

Ярослава Магучіх;

Юлія Левченко;

Ірина Геращенко.



Стрибки з жердиною - 2 серпня:

Марина Кіліпко;

Яна Гладійчук.



Стрибки в довжину - 1 серпня:

Марина Бех-Романчук.



Потрійний стрибок - 30 липня:

Ольга Саладуха.



Штовхання ядра - 30 липня:

Ольга Голодна.



Метання диска - 31 липня:

Наталя Семенова:



Метання молота - 1 серпня:

Ірина Климець;

Ірина Новожилова.



Змішаний естафетний біг - 30 липня:

Катерина Климюк;

Аліна Логвиненко;

Олександр Погорілко;

Микита Барабанов;

Данило Даниленко;

Яна Качур.



Важка атлетика

Жінки

До 55 кг - 26 липня: Каміла Конотоп.



До 76 кг - 1 серпня: Ірина Деха.



Водні види спорту

Чоловіки

50 метрів вільним стилем - 30 липня: Владислав Бухов.



100 метрів вільним стилем - 27 липня: Сергій Шевцов.



200 метрів батерфляєм - 26 липня: Денис Кесиль; Ігор Трояновський.



800 метрів вільним стилем - 27 лина: Михайло Романчук; Сергій Фролов.



1500 метрів вільним стилем - 30 липня:

Михайло Романчук;

Сергій Фролов.



Стрибки у воду - трамплін, 3 метри - 2 серпня:

Олег Колодій;



Стрибки у воду - вишка, 10 метрів - 6 серпня:

Олексій Середа;

Олег Сербін.



Стрибки у воду - синхронна вишка, 10 метрів - 26 липня:

Олег Сербін;

Олексій Середа.



Академічне веслування - двійка парна, легка вага - 24 липня:

Ігор Хмара;

Станіслав Ковальов.



Гребля на байдарках і каное - спринт, К1 1000 м - 6 серпня:

Павло Алтухов;

Юрій Вандюк.



Гребля на байдарках і каное - спринт, К2 1000 м - 2 серпня:

Павло Алтухов;

Дмитро Янчук.



Жінки

200 метрів на спині - 29 липня:

Дарина Зевіна.



Марафон 10 км - 4 серпня:

Христина Панчішко.



Синхронне плавання - дуети

2 серпня - довільна програма, попередній раунд;

3 серпня - технічна програма;

4 серпня - довільна програма, фінал.

Анастасія Савчук;

Березня Федина.



Синхронне плавання - групи



6 серпня - технічна програма;

7 серпня - довільна програма.

Анастасія Савчук;

Березня Федина;

Єлизавета Яхно;

Владислава Алексієва;

Марина Алексієва;

Ксенія Сидоренко;

Катерина Резник;

Аліна Шинкаренко;

Вероніка Гришко.



Стрибки у воду - трамплін, 3 метри - 30 липня:

Вікторія Кесар;

Анна Письменська;

Софія Лискун.



Стрибки у воду - вишка, 10 метрів - 4 серпня:

Софія Лискун.



Гребля на байдарках і каное - К1 200 м - 4 серпня:

Людмила Лузан;

Анастасія Четверикова.



Гребля на байдарках і каное - К2 500 м - 6 серпня:

Людмила Лузан;

Анастасія Четверикова



Гребля на байдарках і каное - Б1 200 м - 2 серпня:

Марія Кічасова-Скорик;

Юлія Юрійчук.



Гребля на байдарках і каное - Б1 500 м - 4 серпня:

Марія Повх;

Юлія Юрійчук.



Гребля на байдарках і каное - Б2 500 м - 2 серпня:

Людмила Кукліновська;

Анастасія Тодорова.



Гребля на байдарках і каное - Б4 500 м - 6 серпня:

Марія Кічасова-Скорик;

Людмила Кукліновська;

Анастасія Тодорова;

Марія Повх.



Гребний слалом на байдарках і каное - Б-1 - 25 липня:

Вікторія Ус.



Гімнастичні види спорту

Чоловіки

Спортивна гімнастика - командна першість - 24 липня:

Ігор Радівілов;

Петро Пахнюк;

Євген Юденков;

Ілля Ковтун.



Жінки

Спортивна гімнастика - абсолютна першість - 25 липня:

Діана Варінська.



Художня гімнастика - індивідуальні змагання - 6 серпня:

Вікторія Онопрієнко;

Христина Погранична.



Художня гімнастика - командні змагання - 7 серпня:

Анастасія Возняк;

Єва Мелещук;

Мариола Бондарчук;

Марія Височанська;

Дарина Дуда.



Стрибки на батуті

Чоловіки

Стрибки на батуті - 31 липня:

Микола Просторов.



Бокс

Чоловіки

Бокс - до 57 кг - 24 липня:

Микола Буценко.



Бокс - до 63 кг - 25 липня:

Ярослав Харциз

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Бокс - до 75 кг - 29 липня:

Олександр Хижняк.



Бокс - понад 91 кг - 29 липня:

Цотне Рогава.



Жінки

Бокс - до 69 кг - 27 липня:

Анна Лисенко.



Боротьба

Чоловіки

Вільна боротьба - до 74 кг - 5 серпня:

Василь Михайлов.



Вільна боротьба - до 125 кг - 5 серпня:

Олександр Хоцяновський.



Греко-римська боротьба - до 60 кг - 1 серпня:

Ленур Теміров.



Греко-римська боротьба - до 67 кг - 3 серпня:

Парвіз Насибов.



Греко-римська боротьба - до 87 кг - 3 серпня

Жан Беленюк

Жінки

Жіноча боротьба - до 50 кг - 6 серпня:

Оксана Лівач.



Жіноча боротьба - до 57 кг - 4 серпня:

Тетяна Кіт.



Жіноча боротьба - до 62 кг - 3 серпня:

Ірина Коляденко.



Жіноча боротьба - до 68 кг - 2 серпня:

Алла Черкасова



Жіноча боротьба - до 76 кг - 1 серпня:

Алла Белінська.



Дзюдо

Чоловіки

Дзюдо - до 60 кг - 25 липня:

Артем Лесюк.



Дзюдо - до 66 кг - 26 липня:

Георгій Зантарая.



Дзюдо - до 90 кг - 27 липня:

Кеджау Ньябалі



Дзюдо - понад 100 кг - 31 липня:

Яків Хамм.



Жінки

Дзюдо - до 48 кг - 25 липня:

Дарина Білодід.



Дзюдо - до 78 кг - 30 липня:

Анастасія Турчин.



Дзюдо - понад 78 кг - 31 липня:

Єлизавета Каланіна



Карате

Чоловіки

Карате - до 75 кг - 6 серпня:

Станіслав Горуна.



Жінки

Карате - до 55 кг - 5 серпня:

Анжеліка Терлюга.



Карате - до 61 кг - 6 серпня:

Аніта Серьогіна.



Фехтування

Чоловіки

Індивідуальна шпага - 25 липня:

Ігор Рейзлин;

Богдан Нікішин;

Роман Свичкар.



Командна шпага - 30 липня:

Ігор Рейзлин;

Богдан Нікішин;

Анатолій Герей.



Жінки

Індивідуальна шпага - 24 липня:

Олена Кривицька.



Індивідуальна шпага - 26 липня:

Ольга Харлан



Пересувні види спорту

Чоловіки

Велосипедний спорт - шосе - групова гонка - 24 липня:

Анатолій Будяк.



Кінний спорт - індивідуальний конкур - 3 серпня:

Олександр Продан.



Жінки

Велосипедний спорт - шосе - групова гонка - 25 липня:

Валерія Кононенко.



Велосипедний спорт - трек - спринт - 6 серпня:

Олена Старикова.



Велосипедний спорт - трек - кейрин - 4 серпня:

Любов Басова.



Велосипедний спорт - м аунтенбайк - 27 липня:

Яна Беломоїна.



Кінний спорт - індивідуальна виїздка - з 24 липня:

Інна Логутенкова.



Стрілецькі види спорту

Чоловіки

Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 24 липня:

Павло Коростильов;

Олег Омельчук.



Кульова стрільба - швидкісний пістолет, 25 м - 1 серпня:

Павло Коростильов.



Кульова стрільба - пневматична гвинтівка, 10 м - 25 липня:

Олег Царьков;

Сергій Куліш.



Кульова стрільба - гвинтівка з трьох положень, 50 м - 2 серпня:

Олег Царьков;

Сергій Куліш.



Стрільба з лука - Індивідуальна першість - 23 липня:

Олексій Губнін



Жінки

Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 25 липня:

Олена Костевич.



Кульова стрільба - пістолет, 25 м - 29 липня:

Олена Костевич.



Стендова стрільба - скит - 25 липня:

Ірина Маловічко.



Стрільба з лука - Індивідуальна першість - 23 липня:

Вероніка Марченко;

Анастасія Павлова;

Лідія Січеннікова.



Стрільба з лука - командна першість - 25 липня:

Вероніка Марченко;

Анастасія Павлова;

Лідія Січеннікова.



Змішані команди

Кульова стрільба - пневматичний пістолет, 10 м - 27 липня:

Олена Костевич;

Олег Омельчук.



Стрільба з лука - командна першість - 23 липня:

Вероніка Марченко;

Анастасія Павлова;

Лідія Січеннікова;

Олексій Губнін.



Комбіновані види спорту

Чоловіки

Сучасне п'ятиборство - 5 серпня:

Павло Тимощенко.



Жінки

Тріатлон - 27 липня:

Юлія Єлістратова.



Ігрові види спорту

Чоловіки

Бадмінтон - одиночний розряд - 25 липня:

Артем Почтарьов.



Настільний теніс - одиночний розряд - 24 липня:

Лей Коу.



Жінки

Бадмінтон - одиночний розряд - 25 липня:

Марія Улітіна.



Теніс - одиночний розряд - 24 липня:

Еліна Світоліна;

Даяна Ястремська.



Теніс - парний розряд - 24 липня:

Еліна Світоліна;

Даяна Ястремська;

Людмила Кіченок;

Надія Кіченок.



Настільний теніс - одиночний розряд - 24-25 липня:

Маргарита Песоцька;

Анна Гапонова.