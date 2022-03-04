Підрозділи ДСНС провели масштабні навчання

17:11 04 червень Київ, Україна

На базі Міжрегіонального центру Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), який знаходиться в місті Ромни на Сумщині, пройшли масштабні навчання всіх підрозділів ДСНС.

У навчаннях взяли участь підрозділи рятувальників, саперів, авіаторів, кінологів і психологів, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Більш ніж 630 рятувальників, 65 одиниць спеціальної та авіаційної техніки, надзвичайні ситуації на декількох локаціях відразу - це все спеціальне навчання комплексного застосування наземних і авіаційних сил ДСНС (вертольоти Мі-8, Н-225 Airbus, пожежні літаки Ан-32П)", - йдеться в повідомленні.

За легендою навчань, сталася надзвичайна пригода і пожежа. У зону лиха прибула повітряна і наземна розвідка.

Екіпаж вертольота зробив десантування фахівців. Мобільна група реагування евакуює постраждалих, залучаючи авіацію. Альпіністські групи продовжують проводити рятувальні роботи, кінологічні розрахунки знаходять під завалами постраждалих.



На наступному етапі підрозділи ДСНС розгортають сортувальний майданчик тимчасового пункту збору потерпілих і організують роботу медичних працівників та психологів.





Під час навчань рятувальники також відпрацювали можливий сценарій ліквідації наслідків аварійного приземлення літака, розмінування території та гасіння лісової пожежі, а також зіткнення поїзда з автобусом та автомобілем із загорянням і потерпілими.

Також рятувальники продемонстрували новітню техніку, зокрема, мобільні госпіталі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за кілька років технічне оснащення рятувальників, підготовка і методи подолання надзвичайних ситуацій покращилися в рази.