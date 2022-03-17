Підписано екологічний меморандум з "Запоріжсталлю"

14:46 21 жовтня Київ, Україна

21 жовтня 2020 року було підписано Меморандум між Запорізькою облдержадміністрацією та ПАТ "Запоріжсталь" про спільні зобов'язання в галузі охорони навколишнього середовища. Під документом, який ознаменує старт співпраці обласної влади та великого бізнесу в інтересах екологічної безпеки регіону, свої підписи поставили керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін і генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

"Мета Меморандуму, як і нової обласної екологічної програми - зробити Запорізький регіон екологічно безпечним і комфортним. Ці документи - прикладна дорожня карта, яка містить конкретні рішення для поліпшення стану навколишнього середовища в Запорізькій області. "Запоріжсталь" показав іншим підприємствам приклад відповідального соціально орієнтованого бізнесу, і таку ж прозору і конструктивну позицію громадськість чекає від кожного підприємства на промисловому майданчику Запоріжжя", - зазначив керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін.

Згідно з Меморандумом, програма заходів включає десять екологічно орієнтованих рішень для виробництва "Запоріжсталі". Деякі з них комбінат вже здійснює: зокрема, "Запоріжсталь" почав будівництво додаткових аспіраційних систем очищення газів, що відходять від місць вивантаження агломерату з хвостових частин агломашин.



Отримає продовження і проєкт по ремоторизації локомотивів підприємства. У доменному цеху "Запоріжсталь" реконструює аспірації ДП № 2 і 4, виконає капітальний ремонт ДП № 5 і реконструкцію аспірації домни. У планах - реконструкція печей сталеплавильного цеху, яка передбачає будівництво нового сталеплавильного агрегату, реконструкцію наявного і поступове виведення з експлуатації мартенівських печей.





Реалізація всіх цих рішень в горизонті 2020-2027 років дозволить скоротити викиди пилу і окису азоту на 20%.

"Вирішення питань, пов'язаних з екологічною ситуацією в регіоні, є важливим для всіх нас. "Запоріжсталь" тривалий час системно веде комплексну роботу щодо зниження впливу на навколишнє середовище. Меморандумом, в якому вказані конкретні екологічні заходи комбінату, ми закріпили наміри продовжувати екологічну модернізацію виробництва і готовність інвестувати в поліпшення стану навколишнього середовища в Запорізькому регіоні", - підкреслив Олександр Мироненко на підписанні Меморандуму.

Крім того, Віталій Боговін запевнив, що на підписанні зазначеного Меморандуму робота в напрямку покращення екологічної ситуації у Запорізькій області припинятися не буде. "Я особисто побуваю на кожному підприємстві, що брали участь в засіданнях круглого столу, і перевірю стан очисних споруд. Разом з жителями міста ми вимагатимемо чітку і зрозумілу покрокову програму дій по зменшенню викидів в атмосферу" - зазначив глава Запорізької ОДА.