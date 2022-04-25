Підготовка до Нового року: в столиці встановлюють головну ялинку країни

На Софіївській площі розпочато роботи по збірці і монтажу головної ялинки країни, відомо, що висота зимової красуні буде 31 метр.
Урочисте відкриття ялинки заплановано на суботу, 19 грудня.
На площу вже завезли елементи конструкцій, з'явилася спецтехніка, а також бетонні блоки.
Також відомо, що під час встановлення конструкцій, щоб не пошкодити плитку на площі, її прикрили спеціальним матеріалом.
Судячи з усього, ялинку встановлять в центрі площі, а не як в минулі роки - збоку. За попередніми даними, урочисте відкриття ялинки в Києві відбудеться в суботу, 19 грудня, при цьому масового святкування не буде.
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