Підготовка до Нового року: в столиці встановлюють головну ялинку країни

21:43 26 листопада Київ, Україна

На Софіївській площі розпочато роботи по збірці і монтажу головної ялинки країни, відомо, що висота зимової красуні буде 31 метр.

Урочисте відкриття ялинки заплановано на суботу, 19 грудня.





На площу вже завезли елементи конструкцій, з'явилася спецтехніка, а також бетонні блоки.

"Це так звана "склянка", в якій буде закріплена сама ялинка. На її встановлення знадобиться три дні. Далі почнуться роботи по монтажу металевого каркаса ялинки. У цьому році вона буде штучною і її висота - 31 метр", - розповіли в міжнародному етнокультурному проєкті Folk Ukraine, який організовує новорічне свято.

Також відомо, що під час встановлення конструкцій, щоб не пошкодити плитку на площі, її прикрили спеціальним матеріалом.

Судячи з усього, ялинку встановлять в центрі площі, а не як в минулі роки - збоку. За попередніми даними, урочисте відкриття ялинки в Києві відбудеться в суботу, 19 грудня, при цьому масового святкування не буде.