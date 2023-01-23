Підтримка громадянами України вступу в НАТО зросла

Підтримка вступу в НАТО за останні місяці зросла і стала найвищою в історії. На референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців.
Такими є результати опитування групи "Рейтинг", проведеного 14-16 січня.
Проти вступу в НАТО виступили б лише 3% респондентів, не проголосували б 8%.
87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти – 3%, не проголосували б – 8%.
Підтримка вступу в ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.
У жовтні, за даними опитування того ж таки "Рейтингу", вступ до НАТО підтримували рекордні на той час 83% опитаних.
80% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% – проти такого об'єднання, 9% – байдуже.
Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3.1%.
Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.
Такими є результати опитування групи "Рейтинг", проведеного 14-16 січня.
Проти вступу в НАТО виступили б лише 3% респондентів, не проголосували б 8%.
87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти – 3%, не проголосували б – 8%.
Підтримка вступу в ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.
У жовтні, за даними опитування того ж таки "Рейтингу", вступ до НАТО підтримували рекордні на той час 83% опитаних.
80% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% – проти такого об'єднання, 9% – байдуже.
Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3.1%.
Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.
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