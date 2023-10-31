Підтримка України: Німеччина розпочала навчання українських військових на Patriot

Німеччина розпочала навчання українських військових щодо управління зенітно-ракетним комплексом Patriot.
Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у своєму офіційному Twitter-акаунті у понеділок, 30 жовтня.
Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у своєму офіційному Twitter-акаунті у понеділок, 30 жовтня.
Уточнюється, що у цьому навчанні бере участь 61 український військовий. Крім того, 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.
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