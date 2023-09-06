Підтримка українських біженців: Ізраїль продовжив програму допомоги

18:38 18 серпня Київ, Україна

Глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньяху ухвалив рішення продовжити до кінця 2023 року соціальну та медичну допомогу біженцям з України.

Про це повідомив радник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман.

За його словами, йдеться про 14213 громадян України, серед яких 3600 старше 65 років і близько 1500 дітей.

Розмір виплат, за повідомленням Гендельмана, становитиме близько 100 мільйонів шекелів (близько 970 мільйонів гривень).
"Схвалене рішення вказує на прихильність нинішнього уряду до принципу "Тікун Олам" – виправлення світу, який втратив свою гармонію. Це наша данина милосердя та співчуття до людей, які втратили батьківщину та притулок", - прокоментував рішення голова канцелярії прем'єра Йосі Шелі.
9 серпня Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для біженців з України від 60 років. Про це повідомила неурядова організація "Ізраїльські друзі України" (Israeli Friends of Ukraine).

Після цього посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитись від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.