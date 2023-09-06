Підтримка українських біженців: Ізраїль продовжив програму допомоги

Глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньяху ухвалив рішення продовжити до кінця 2023 року соціальну та медичну допомогу біженцям з України.



Про це повідомив радник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман.



За його словами, йдеться про 14213 громадян України, серед яких 3600 старше 65 років і близько 1500 дітей.



Розмір виплат, за повідомленням Гендельмана, становитиме близько 100 мільйонів шекелів (близько 970 мільйонів гривень).