Підтримка галузей, які страждають від карантину, почнеться вже на цьому тижні - Денис Шмигаль

15:04 16 листопада Київ, Україна

Під час онлайн-брифінгу з мерами міст, який відбувся в понеділок, 16 листопада, Денис Шмигаль в черговий раз наголосив на важливості дотримання обмежень карантину вихідного дня і закликав мерів до спільної роботи.



Так, за словами Шмигаля, ефект карантину вихідного дня можна буде побачити через два-три тижні. Він також зазначив, що будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату.



"Для нас це один з виходів, коли на вихідних люди знаходяться вдома і не створюють великий потік і скупчення. Великі заробітки галузей саме в суботу та неділю як раз є підтвердженням факту, що величезні потоки людей прямують в галузь харчування і розваг", - сказав прем'єр-міністр.



Шмигаль додав, що карантин вихідного дня дозволяє перерозподілити попит з вихідних на п'ять робочих днів, зменшивши потоки людей і перетин різних соціальних груп.



"На сьогодні у нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробкою нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже на цьому тижні підтримувати галузі, які страждають найбільше", - сказав Шмигаль.



Крім того, за словами Шмигаля, Кабмін паралельно працює над збільшенням кількості ліжок для хворих на COVID-19 і над постачанням кисню.



Своєю чергою головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв "значні результати" від карантину вихідного дня.



"Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, то в разі, якщо він буде виконуватися на 100%, це значно вплине на коефіцієнти приросту (хворих - ред.) в тиждень. Коефіцієнт приросту за тиждень дозволить нам як можна довше тримати систему охорони здоров'я в повній готовності", - заявив Ляшко.



Він додав, що МОЗ сьогодні переорієнтовується на закриті колективи, щоб запобігти спалаху в малих соціальних групах, і закликав мерів до спільної роботи.