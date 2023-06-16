Підтримка від Тайваню: автомобілі та водопровідні труби для Миколаєва

Миколаївський міський голова повідомляє про надання гуманітарної допомоги від уряду Тайваню.
Місто отримало шість автомобілів для комунальних служб та понад 5 кілометрів водопровідних труб різного діаметру.
Допомога була передана Миколаєву через громадську організацію ANTS за підтримки тайванського уряду.
Ці ресурси будуть використані для підтримки та ремонту комунальної інфраструктури міста.
Місто отримало шість автомобілів для комунальних служб та понад 5 кілометрів водопровідних труб різного діаметру.
Допомога була передана Миколаєву через громадську організацію ANTS за підтримки тайванського уряду.
Ці ресурси будуть використані для підтримки та ремонту комунальної інфраструктури міста.
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