Підтримка від Тайваню: автомобілі та водопровідні труби для Миколаєва

14:59 29 травня Київ, Україна

Миколаївський міський голова повідомляє про надання гуманітарної допомоги від уряду Тайваню.



Місто отримало шість автомобілів для комунальних служб та понад 5 кілометрів водопровідних труб різного діаметру.



Допомога була передана Миколаєву через громадську організацію ANTS за підтримки тайванського уряду.



Ці ресурси будуть використані для підтримки та ремонту комунальної інфраструктури міста.