Переважна більшість українців не готові поступатися територією заради завершення війни

14:12 24 травня Киев, Украина

Згідно з результатами всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного 13-18 травня Київським міжнародним інститутом соціології, 82% населення України вважають неприпустимими будь-які територіальні поступки росії заради миру.

Лише 10% опитаних вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, а 8% не змогли відповісти.

у західних регіонах 84% не готові поступатися територією, а 8% — готові на поступки;

у центрі 85% проти поступок; 9% готові віддати території;

у східних регіонах, де продовжуються активні бої, 68% проти поступок, і ще 19% готові на поступки;

у південних регіонах 83% проти поступок, а 9% - готові.

Серед респондентів, які зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок, але 18% готові віддати деякі території. А серед респондентів, які виїхали з окупованих територій після 24 лютого, 82% виступають проти будь-яких поступок, тоді як підтримують їх лише 5% опитаних.



Опитування проводили 13-18 травня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Опитали 2000 респондентів від 18 років з усіх регіонів, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу (окуповані території до 24 лютого 2022 року). Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали з України після 24 лютого.



Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала: 2,4% – для показників, близьких до 50%; 2,1% - для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10% та 1,1% – для показників, близьких до 5%.



В умовах війни, крім формальної похибки, додається певне систематичне відхилення та певне зниження репрезентативності. Проте соціологи зазначають, що опитування все ще зберігають високу репрезентативність і дають змогу досить надійно аналізувати суспільні настрої.