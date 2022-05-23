Подачу газу до Донецької області припинено - ОВА

В умовах бомбових та ракетних ударів відбувається руйнування та загоряння будівель. Значно ускладнює гасіння вогню наявність розривів газопровідних мереж. Через бойові дії Донецька область найближчим часом може виявитися відключеною від газопостачання. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Ситуація з постачанням газу до споживачів Донецької області зараз дуже складна. Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований у Луганській області. Наразі цей вузол окупований росіянами, і подача газу через нього припинена. Резервний вузол був пошкоджений у квітні в результаті бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російською армією", - зазначив він.
За словами Кириленка, кожен новий обстріл призводить до падіння тиску в мережах, і це також ускладнює роботу всієї системи.
"Все це може найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання в області", - наголосив голова ОВА.
Він зазначив, що у разі припинення газопостачання жителі області повинні будуть перекрити всі газові крани та чекати від місцевої адміністрації інформації про відновлення постачання газу із зазначенням регламенту робіт, а також у жодному разі не втручатися у роботу газових мереж самостійно.
Як заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко, подачу газу до Донецької області буде припинено сьогодні, 23 травня з 14:00.
За даними Донецькоблгазу, обстрілами пошкоджено магістральний газопровід, альтернативних джерел постачання газу немає.
Як зазначив Гончаренко, це не стосується
Комарської ОТГ: с.Мирне, с.Іскра, с.Піддубне, с.Зелений Гай, с.Воскресенка, с.Новохатське
та Олександрівської ОТГ: с.Мирна Долина, с.Новознаменівка, с.Мар'ївка, с.Бузинівка, с.Знаменівка, с.Петрівка Друга, с.Микольське, с.Зелений Брід, с.Новобахметьєво, с.Новий Кавказ, с. Новоолександрівка, с.Єлизаветівка.
У цих громадах підключення від іншого джерела розподілу газу.
Раніше повідомлялося, що запасів газу на Луганщині вистачить на два місяці.
Нагадаємо, у звільнених регіонах майже відновили газо- та електропостачання.
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