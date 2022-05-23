Подачу газу до Донецької області припинено - ОВА

"Ситуація з постачанням газу до споживачів Донецької області зараз дуже складна. Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований у Луганській області. Наразі цей вузол окупований росіянами, і подача газу через нього припинена. Резервний вузол був пошкоджений у квітні в результаті бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російською армією", - зазначив він.

За словами Кириленка, кожен новий обстріл призводить до падіння тиску в мережах, і це також ускладнює роботу всієї системи. "Все це може найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання в області", - наголосив голова ОВА. Він зазначив, що у разі припинення газопостачання жителі області повинні будуть перекрити всі газові крани та чекати від місцевої адміністрації інформації про відновлення постачання газу із зазначенням регламенту робіт, а також у жодному разі не втручатися у роботу газових мереж самостійно. Як заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко, подачу газу до Донецької області буде припинено сьогодні, 23 травня з 14:00. За даними Донецькоблгазу, обстрілами пошкоджено магістральний газопровід, альтернативних джерел постачання газу немає. Як зазначив Гончаренко, це не стосується Комарської ОТГ: с.Мирне, с.Іскра, с.Піддубне, с.Зелений Гай, с.Воскресенка, с.Новохатське та Олександрівської ОТГ: с.Мирна Долина, с.Новознаменівка, с.Мар'ївка, с.Бузинівка, с.Знаменівка, с.Петрівка Друга, с.Микольське, с.Зелений Брід, с.Новобахметьєво, с.Новий Кавказ, с. Новоолександрівка, с.Єлизаветівка. У цих громадах підключення від іншого джерела розподілу газу. Раніше повідомлялося, що запасів газу на Луганщині вистачить на два місяці. Нагадаємо, у звільнених регіонах майже відновили газо- та електропостачання.