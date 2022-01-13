Під Верховною Радою вшанували пам'ять загиблих гвардійців першої Президентської бригади

Біля Верховної Ради вшанували пам'ять гвардійців, які загинули 31 серпня 2015 року в результаті кинутої в них гранати.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Так, вшанували пам'ять військовослужбовців з військової частини 3027 Нацгвардії Дмитра Сластнікова, Ігоря Дебріна, Олександра Костіна, Богдана Дацюка, загиблих від вибуху ручної гранати під стінами Верховної Ради України 31 серпня 2015 року.
Нагадаємо, 31 серпня 2015 роки після прийняття змін до Конституції в частині децентралізації під будівлею парламенту почалися сутички. Протестувальники почали закидати правоохоронців петардами та димовими шашками, пізніше один з присутніх кинув у групу силовиків бойову гранату. У сутичці під Радою постраждали близько 150 осіб.
Нагадаємо, 31 серпня 2015 роки після прийняття змін до Конституції в частині децентралізації під будівлею парламенту почалися сутички. Протестувальники почали закидати правоохоронців петардами та димовими шашками, пізніше один з присутніх кинув у групу силовиків бойову гранату. У сутичці під Радою постраждали близько 150 осіб.
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