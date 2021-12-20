Під стінами Верховної Ради мітинг за зелену енергетику

Українські енергетики виступають проти поправок до закону, який, на їхню думку, негативно відіб'ється на стані галузі.
Зараз держава знищує галузь зеленої енергетики, в якій працює 30 000 українців. Україна жертвує власною екологією в інтересах олігархів, чиї підприємства забруднюють навколишнє середовище.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці організатора.
Поправки до закону №3658 порушують умови меморандуму зі зміни "зелених" тарифів, на які погодилася галузь "зеленої" енергетики. У той же час, на виробників здійснюється цілеспрямований тиск, вироблена електроенергія не оплачується, що порушує норми чинного законодавства, - йдеться в анонсі акції.
За словами активістів, зараз борг держави перед інвесторами становить понад 17 млрд грн. і продовжує накопичуватися.
Вимоги протестувальників - збереження галузі, в якій працюють тисячі висококваліфікованих технічних фахівців, і яка щорічно приносить бюджету України 20 млрд грн. податків, а також десятки мільярдів гривень інвестицій в економіку нашої держави.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі