Під посольством РФ у Києві нагадали про насильницькі зникнення в Криму

На підтримку жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму і їхніх рідних, під посольством Російської Федерації в Києві пройшла акція "Коли ви повернетеся".
Про це повідомляє громадська організація КримSOS в Фейсбуці 26 липня.
КримSOS під посольством РФ у Києві нагадав про насильницькі зникнення на півострові.
Він повідомив, що протягом 2014-2016 років в Криму жертвами насильницьких зникнень стали 44 людини. Пізніше 19 з них знайшли живими і вільними, троє виявилися в місцях несвободи, одного - екстрадували, шість осіб були знайдені мертвими. Про долю 15 осіб досі нічого невідомо.
За його словами, викрадення людей в Криму - це тактика російської влади із залякування місцевого населення, проти якої необхідно боротися.
Учасники акції "Коли ви повернетеся" звернулися безпосередньо до кожного з 15 зниклих безвісти.
Наприклад, Євген Ярошенко звернувся до Ервіна Ібрагімова: "Привіт, Ервіне! У цьому місяці у тебе був день народження. Ми хотіли тебе привітати, але ми не знаємо, куди відправляти тобі подарунок і листівки. Сподіваємося, що в наступному році ми зможемо привітати тебе особисто".
Він також звернувся до Тимура Шаймарданова і Сейрана Зінедінова, які в березні 2014 року створили в Криму громадську організацію "Український дім", яка об'єднувала прихильників територіальної цілісності України.
Акції громадської організації КримSOS почалися в червні 2016 року - через місяць після викрадення члена Бахчисарайського регіонального меджлісу, члена виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова.
За Ібрагімовим стежили ще з 2014 року, а зник він в ніч з 24 на 25 травня 2016 року.
Камера зовнішнього спостереження зафіксувала, як на об'їзній дорозі Бахчисарая його машину зупинили люди в формі ДІБДР РФ на білому мікроавтобусі з номерами Воронезької області. На записі видно, як Ервін намагався втекти від переслідувачів, але його силою посадили в мікроавтобус.
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