Під посольством РФ у Києві нагадали про насильницькі зникнення в Криму

20:13 26 липня Київ, Україна

На підтримку жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму і їхніх рідних, під посольством Російської Федерації в Києві пройшла акція "Коли ви повернетеся".

Про це повідомляє громадська організація КримSOS в Фейсбуці 26 липня.

КримSOS під посольством РФ у Києві нагадав про насильницькі зникнення на півострові.

Команда громадської організації КримSOS провела 60-у щомісячну акцію на підтримку жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму і їхніх рідних під назвою "Коли ви повернетеся", мета якої - нагадати українському суспільству про жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму і вселити надію, що зниклі - живі, і рано чи пізно вони повернуться до своїх родин і в свої будинки", - сказав аналітик КримSOS Євген Ярошенко.

Він повідомив, що протягом 2014-2016 років в Криму жертвами насильницьких зникнень стали 44 людини. Пізніше 19 з них знайшли живими і вільними, троє виявилися в місцях несвободи, одного - екстрадували, шість осіб були знайдені мертвими. Про долю 15 осіб досі нічого невідомо.

"Це Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Арсен Алієв, Ескендер Ібраїмов і Ервін Ібрагімов", - нагадав Ярошенко.

За його словами, викрадення людей в Криму - це тактика російської влади із залякування місцевого населення, проти якої необхідно боротися.

"Ми тут вкотре збираємося для того, щоб нагадати про те, що потрібно добиватися правди, потрібно задіяти всі національні, всі міжнародні механізми, щоб всі 15 жертв насильницьких зникнень, про чию долю невідомо, були знайдені. Щоб змусити Росію відповісти на багато питань", - сказав активіст.

Учасники акції "Коли ви повернетеся" звернулися безпосередньо до кожного з 15 зниклих безвісти.



Наприклад, Євген Ярошенко звернувся до Ервіна Ібрагімова: "Привіт, Ервіне! У цьому місяці у тебе був день народження. Ми хотіли тебе привітати, але ми не знаємо, куди відправляти тобі подарунок і листівки. Сподіваємося, що в наступному році ми зможемо привітати тебе особисто".



Він також звернувся до Тимура Шаймарданова і Сейрана Зінедінова, які в березні 2014 року створили в Криму громадську організацію "Український дім", яка об'єднувала прихильників територіальної цілісності України.

"Повертайтеся, у нас попереду ще багато справ", - сказав Ярошенко.

Акції громадської організації КримSOS почалися в червні 2016 року - через місяць після викрадення члена Бахчисарайського регіонального меджлісу, члена виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова.



За Ібрагімовим стежили ще з 2014 року, а зник він в ніч з 24 на 25 травня 2016 року.



Камера зовнішнього спостереження зафіксувала, як на об'їзній дорозі Бахчисарая його машину зупинили люди в формі ДІБДР РФ на білому мікроавтобусі з номерами Воронезької області. На записі видно, як Ервін намагався втекти від переслідувачів, але його силою посадили в мікроавтобус.