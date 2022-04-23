Під офісом Зеленського затримали активістку Femen

25 листопада 2020 року розпочинається 16-денна акція проти насильства. У зв'язку з цим одна з учасниць і активісток Femen влаштувала перфоманс перед Офісом Президента. Оголена дівчина влаштувала невелику акцію протесту під гаслом «Геть насильство».

Працівники поліції силою стягли оголену активістку з кулі і затримали. Зараз дівчина знаходиться в районному відділенні поліції Печерського району.

Її доставили вже в Печерське управління поліції. З'ясовуємо інформацію. Про відкриття справи, то ми надамо інформацію трохи пізніше, - відзначили в поліції.

У Femen прокоментували, що акція була присвячена Міжнародному дню боротьби з насильством проти жінок, і вони вимагають, щоб українська влада негайно ратифікувала Стамбульську конвенцію.