Під офісом Зеленського стартувало встановлення артлокації: почали з гігантського півня

07:21 09 серпня Київ, Україна

Вчора в столиці почали встановлення артлокації, присвяченої творчості Марії Примаченко. Під Офісом Президента вже встановили скульптуру гігантського півня.



Фотографію опублікував в Facebook прессекретар InformNapalm Михайло Макарюк.



Нагадаємо, на вулиці Банковій, 11, у Києві відкриють артлокацію - дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Ініціатива створення цього мистецького об'єкта належить Національному комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в рамках щорічного проєкту "Літо на ВДНГ". "Тому ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих.

Всі відвідувачі зможуть краще познайомитися з українською культурою. Майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами. До речі, в творчості художниці Марії Примаченко мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття. Кожен образ тут унікальний і прекрасний по-своєму, саме тому автори майданчику декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх", - повідомили раніше в ОП.