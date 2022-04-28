Під Мелітополем відбулася "самоліквідація" залізничного мосту

17:46 28 квітня Київ, Україна

Окупанти мали велику проблему під Мелітополем. Міст, яким здійснювалося постачання пального, зброї та техніки з Криму, "самоліквідувався".



Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Міст розташований у селі Якимівка неподалік Мелітополя та мав для окупантів стратегічне значення.

"Після самоліквідації у москалів почалася паніка, тому що зрозуміли - дістанемо їх усюди", - написав Братчук.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, підрив мосту – справа рук партизанів. У соцмережах пишуть, що російські військові – шоковані, адже об'єкт перебував під охороною. Тепер загарбники зупиняють та проводять обшук машин.

Тим часом український військовий портал Defence Express пояснив, що залізничне сполучення значно спрощувало російським агресорам організацію матеріально-технічного забезпечення із тимчасово окупованого Кримського півострова. Наразі, як повідомляється, “плече” логістики рашистів для дій у районі лінії зіткнення в Запорізькій області становить близько 220 км від Криму.