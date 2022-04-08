Під Києвом на полі з'явився величезний герб України

Недалеко від аеропорту Бориспіль на полі висіяли величезний державний герб, який добре видно з літака.
8 липня герб внесли до реєстру як національний рекорд України в категорії «Наука і Технології». Загальна площа поля з гербом становить 60 тисяч квадратних метрів.
Про це у себе на сторінці в Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
За її інформацією, для висіву герба підібрали сучасні добрива, насіння, систему захисту, яка дозволить рослинам розвиватися і залишатися зеленими довше.
Всього було висіяно 406 тисяч 270 насінин. Висота герба складає 245,3 метра, ширина - 138 метрів, площа - 33851,4 м2.
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