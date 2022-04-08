Під Києвом на полі з'явився величезний герб України

12:45 09 липня Київ, Україна

Недалеко від аеропорту Бориспіль на полі висіяли величезний державний герб, який добре видно з літака.

8 липня герб внесли до реєстру як національний рекорд України в категорії «Наука і Технології». Загальна площа поля з гербом становить 60 тисяч квадратних метрів.

Про це у себе на сторінці в Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Сучасні інноваційні технології точного землеробства перетворили звичайне поле на витвір мистецтва», - зазначила Вєтрова.

За її інформацією, для висіву герба підібрали сучасні добрива, насіння, систему захисту, яка дозволить рослинам розвиватися і залишатися зеленими довше.



Всього було висіяно 406 тисяч 270 насінин. Висота герба складає 245,3 метра, ширина - 138 метрів, площа - 33851,4 м2.