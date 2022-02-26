Під Кабміном пройшла акція з вимогою введення мораторію на розміщення дітей до трьох років в будинку дитини

09:27 02 червень Київ, Україна

1 червня під стінами Кабінету Міністрів України пройшла акція, основною вимогою якої став мораторій на відправлення дітей до 3-ох років в будинки дитини. Акція приурочена до Міжнародного дня захисту дітей.

"У нас відбувається черговий день дитини, який перетворюється на фарс, на чергове совкове святкування, коли всі починають дарувати подаруночки і говорити кліше про те, що "діти - це наше майбутнє", "діти - це наші квіти", а насправді політика стосовно дітей весь час погіршується", - підкреслила заступниця голови правління Української мережі за права дитини і голова правління громадської організації "Соціальна синергія" Маріанна Онуфрик.



"Сьогодні ми хочемо привернути увагу і закликати уряд і лідерів громадської думки підтримати введення мораторію на розміщення дітей до трьох років в будинку дитини, - пояснила голова правління УМПД і програмна директорка МБФ "SOS Дитячі Містечка Україна" Дарина Касьянова. - Ми хочемо, щоб діти до трьох років не потрапляли в інтернати. Ми хочемо, щоб для них пріоритетно розвивали сімейні форми виховання, якщо вже немає можливості допомогти біологічній сім'ї. Україні потрібен чіткий план дій з цього питання і введення мораторію на розміщення дітей до трьох років в будинку дитини з 1 січня 2024 року. Ми вважаємо, що за час незалежності в Україні були створені хороші доказові практики, які дозволяють запустити такий мораторій з вказаної дати".

"На мій погляд, цинічно говорити про права дітей і їх же порушувати, дозволяючи будинкам дитини зараховувати немовлят в такі заклади. Сьогодні я вийшла з небайдужими колегами під стіни КМУ, щоб нагадати про це. І щоб МОЗ все ж почав щось робити, а не просто ігнорував цей факт. Я чітко розумію, що Україна ще не готова до подібної заборони прямо зараз, тому пропозиція така, щоб мораторій почав діяти з 2024 року, а до цього часу був розроблений план розвитку підтримки вразливих сімей, патронату і т.д.", - зазначає громадська активістка і випускниця інтернатного закладу Ліна Дешвар.



Відповідно до прийнятої в 2017 році стратегії деінституціалізації, влаштування дітей у віці до 3 років в установи інституційного догляду припинено ще в 2020 році. До початку 2020 року в 38 будинках дитини перебувало 2756 дітей. Щорічно туди потрапляють в середньому до 2000 нових дітей.



"Масштабне дослідження нашої організації 2020 року, - підкреслює членкиня правління УМПД і регіональна директорка міжнародної організації Hope and Homes for children Галина Постолюк - показало, що діти раннього віку найбільше страждають від інституційного догляду. Від того, якими були перші роки життя дитини, безпосередньо залежать її майбутня успішність, здоров'я, продуктивність праці. Саме тому більшість країн, таких як Румунія, Польща, Литва, Латвія, Грузія та інші, відмовляються від практики влаштування дітей у віці від народження до 3 років у будь-які заклади. У нашій країні ніяких зрушень в цьому плані не відбулося. Далі так тривати не може, і тому, як би пафосно це не звучало, держава за наші гроші свідомо руйнує генетичний потенціал дітей та їхнє майбутнє".