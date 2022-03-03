Під Харковом взято в полон елітний підрозділ військ РФ, - Арестович

06:53 03 березень Київ, Україна

Обман пропаганди Кремля дедалі більше спливає вверх. Не така сильна виявилася армія, не такий міцний її бойовий дух, який розбився об український кулак. Ганьбою став крах на українській землі для уславлених на московських парадах танкістів-кантемирівців.

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, українські військові під Харковом розбили та взяли в полон елітний підрозділ військ Російської Федерації.

"Під Харковом розгромили і взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія - таманська дивізія, кантемирівська дивізія і таке інше", - розповів він.

Арестович додав, що інші підрозділи окупантів також зазнають втрат.

"А про інших навіть і говорити нічого. Сьогодні потрапили в полон офіцери ротні - командири танкового батальйону, там заступник командира полку, і так далі. І ось вони плачуть, стоять на колінах і кажуть: "Ми не знали". Вони навіть легенди не заготовлені як слід", - каже радник голови ОП.

Говорячи про тактичні помилки, яких припускає противник, він вказав на зосередження 55-60% військ РФ навколо Харкова та Києва, а в інших регіонах з'явилися "величезні дірки" (на півдні, в центрі та зоні ООС).