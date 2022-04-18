Під Бердянськом з'явиться аеропорт

15:24 20 липня Київ, Україна

Старий маріупольський аеропорт місцева влада реставрувати не має наміру, замість нього побудують новий, недалеко від Бердянська.

Про це заявив журналістам 20 липня мер Маріуполя Вадим Бойченко, його процитувала пресслужба Маріупольської міськради.



Перший варіант розміщення аеропорту - біля селища Мангуш, другий - біля села Стародубівка.



"Маріупольський аеропорт не відновлювали з міркувань безпеки. Тому було запропоновано побудувати [новий аеропорт] на стику між Донецькою і Запорізькою областями", - відзначили в міськраді.



Сайт Маріуполя 0629 уточнив, що раніше планувалося відремонтувати Маріупольський аеропорт, але після нарад в Офісі Президента за участю Міністерства інфраструктури України концепція змінилася.

"Ми запитали у нашої служби безпеки польотів: якщо 42 км від лінії розмежування з окупованою територією це мало, то скільки багато? Виявилося, документа ніякого немає. І тоді я запропонував: Маріуполь тепер розширився до Маріупольського району. Покажіть точку на карті, де будувати аеропорт буде безпечно. І запропонував стик двох областей - Запорізької та Донецької, десь в районі Бердянська", - пояснив Бойченко.

Цю ідею підтримали і в ОП, і в Мінінфраструктури, додав він. Влада наполягає на будівництві в Мангуші, підкреслило видання.



Остаточний варіант локації узгодять, після цього близько року триватиме процедура відведення земельних ділянок під аеропорт. Потім почнеться будівництво. Бойченко вважає, що проєктування не займе багато часу, оскільки новий аеропорт побудують по вже реалізованому проєкту аеропорту в Запоріжжі.