Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця

Ще одна втрата для українського спорту. Від рук російських окупантів загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця. 30-річний спортсмен із позивним "Небезпечний" обороняв Бахмут і був убитий 23 січня.
Про смерть уславленого спортсмена повідомила Національна федерація ММА України.
У 2019 році Костриця завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи з ММА. А у 2021 році він став володарем Кубка світу зі змішаних єдиноборств у вазі 52 кг у Празі. На тому турнірі у Чехії збірна України була найкращою у молодіжному командному заліку та третьою – у дорослому.
Також Костриця був учасником фанатського руху київського «Динамо». На сторінці WBC Ультрас Динамо у Facebook з'явився пост, присвячений Едуарду.
Нагадаємо, раніше у боях під Бахмутом загинув відомий український фігурист Дмитро Шарпар.
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