Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця

16:38 25 січня Київ, Україна

Ще одна втрата для українського спорту. Від рук російських окупантів загинув переможець Кубка світу з ММА Едуард Костриця. 30-річний спортсмен із позивним "Небезпечний" обороняв Бахмут і був убитий 23 січня.

Про смерть уславленого спортсмена повідомила Національна федерація ММА України.

"Вихованець БК "Фенікс" м. Київ, володар Кубка світу з ММА, віцечемпіон Європи з ММА та багаторазовий чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 52,2 кг. Він був душею компанії, надійною підтримкою для всіх, мав чудове почуття гумору", – йдеться у повідомленні.

У 2019 році Костриця завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи з ММА. А у 2021 році він став володарем Кубка світу зі змішаних єдиноборств у вазі 52 кг у Празі. На тому турнірі у Чехії збірна України була найкращою у молодіжному командному заліку та третьою – у дорослому.

Також Костриця був учасником фанатського руху київського «Динамо». На сторінці WBC Ультрас Динамо у Facebook з'явився пост, присвячений Едуарду.

"Сміливий побратим і сучасний Герой України. Саме таким його запам'ятають усі близькі та рідні. Навіки в строю", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у боях під Бахмутом загинув відомий український фігурист Дмитро Шарпар.