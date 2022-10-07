Під Аркою дружби народів пропонують встановити 15-метрову скульптуру «Привида Києва»

18:35 07 жовтня Київ, Україна

Під Аркою дружби народів, яку планують перейменувати на Арку свободи українського народу, пропонують встановити 15-метрову скульптуру «Привида Києва».

Це проєкт команди Sarapii&Co. Він передбачає встановлення білого із позолотою монумента льотчика-архангела, який механічними крилами захищає маленьку дівчинку.

На спині «Привида Києва» – літак та 40 зірок, які «за легендою мають символізувати кількість збитих літаків ворога».

Автори скульптури зазначають, що скульптура має бути висотою 15 метрів, щоб її «було видно з висоти пташиного польоту».



Арка дружби народів – скульптурна композиція на території Хрещатого парку, поблизу Європейської площі, встановлена у 1982 році до 60-річчя створення СРСР. Композиційно монумент складається з трьох елементів: арки з титану, бронзового пам'ятника двом робітникам та скульптури з граніту, що зображує сцену Переяславської ради.