«Відчуй кіно. Поринь у Європу»: в Україні пройде онлайн-фестиваль європейського кіно

З 7 по 13 червня в Україні пройде онлайн-фестиваль європейського кіно European Film Festival (EUFF), на якому глядачі зможуть подивитися будь-яку кількість фільмів фестивалю і відчути себе частиною культури 8 країн Європи.
Про це повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики в Фейсбуці.
Про це повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики в Фейсбуці.
Відзначається, що під час фестивалю глядачі зможуть ознайомитися з картинами європейських режисерів, чиї роботи стали учасниками всесвітньо відомих кінофестивалів у Каннах, Торонто, Гетеборзі, американського фестивалю незалежного кіно Sundance і багатьох інших.
Крім основної програми, буде доступна добірка з восьми короткометражних фільмів про зміну клімату та проблеми довкілля.
Ініціатором проведення фестивалю виступає Представництво Європейського Союзу в Україні спільно з європейськими культурними інститутами. Лейтмотив цього року: «Відчуй кіно. Поринь у Європу!».
Участь у кінофестивалі безкоштовна, необхідно тільки зареєструватися. Користувач може подивитися будь-яку кількість фільмів фестивалю.
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