«Відчуй кіно. Поринь у Європу»: в Україні пройде онлайн-фестиваль європейського кіно

18:27 02 червень Київ, Україна

З 7 по 13 червня в Україні пройде онлайн-фестиваль європейського кіно European Film Festival (EUFF), на якому глядачі зможуть подивитися будь-яку кількість фільмів фестивалю і відчути себе частиною культури 8 країн Європи.



Про це повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики в Фейсбуці.

"Другий рік поспіль глядачі зможуть подивитися фільми французькою, німецькою, угорською, румунською, латиською, фінською та навіть рідкісною галісійською мовою з українськими та англійськими субтитрами", - йдеться в пості.

Відзначається, що під час фестивалю глядачі зможуть ознайомитися з картинами європейських режисерів, чиї роботи стали учасниками всесвітньо відомих кінофестивалів у Каннах, Торонто, Гетеборзі, американського фестивалю незалежного кіно Sundance і багатьох інших.



Крім основної програми, буде доступна добірка з восьми короткометражних фільмів про зміну клімату та проблеми довкілля.



Ініціатором проведення фестивалю виступає Представництво Європейського Союзу в Україні спільно з європейськими культурними інститутами. Лейтмотив цього року: «Відчуй кіно. Поринь у Європу!».



Участь у кінофестивалі безкоштовна, необхідно тільки зареєструватися. Користувач може подивитися будь-яку кількість фільмів фестивалю.